În ce mod istoricul vehiculului influențează prețul de vânzare al mașinii? (P)

În ce mod istoricul vehiculului influențează prețul de vânzare al mașinii?

Logo-ul pe capotă nu mai este totul. Se dovedește că pentru cumpărători contează mai mult starea tehnică reală a mașinii și istoricul acesteia, care devin factori cheie în decizia de cumpărare. Nu e de mirare – cunoașterea ciclului de viață al vehiculului permite evitarea pierderilor financiare semnificative. Ce efect concret are istoricul unei mașini asupra prețului la cumpărare și revânzare?

De ce contează istoricul vehiculului la cumpărarea unei mașini second-hand?

Cunoașterea printr-o verificare istoric auto – un set de informații ce include, printre altele, date și locuri ale înregistrărilor succesive sau ale inspecțiilor tehnice – permite evaluarea reală a riscului de cumpărare și influențează prețul de piață al mașinii. Cum?

Evaluarea riscului tehnic

Raportul dezvăluie, printre altele, daune din accidente, defecte recurente, istoricul service-ului. Având acces la informații despre trecutul vehiculului, cumpărătorul poate estima riscul unor defecțiuni viitoare și costurile suplimentare pe care va trebui să le suporte după achiziție.

Securitatea utilizării

Unele daune, de ex. avarii ale caroseriei sau ale sistemelor de asistență au un impact direct asupra siguranței utilizării vehiculului. Detectarea unor astfel de potențiale pericole poate deveni un factor decisiv la hotărârea finalizării tranzacției.

Negocierea prețului

Informațiile despre defecte, locul service-ului, proveniența sau modul de exploatare al vehiculului stau la baza nu doar a renunțării la cumpărare. Ele pot constitui, de asemenea, un argument solid în negocierea prețului. Asimetria informațiilor acționează însă în detrimentul cumpărătorului.

Conform raportului „Piaţa maşinilor rulate – Fapte și mituri” realizat de autoDNA și agenția de cercetare independentă Minds & Roses, nu mai puțin de 86% dintre cumpărători se tem de problemele provenite din trecutul vehiculului. Și mai mulți, 88%, consideră că informațiile despre daune ar trebui puse obligatoriu la dispoziție la vânzare. Cumpărătorii sunt tot mai conștienți de riscul asociat achiziției unui vehicul la mâna a doua, iar prudența lor are motive întemeiate. Se pare că până la 40% dintre șoferi au fost nevoiți imediat după tranzacție să remedieze defecte anterior nedeclarate.

Aceste date arată clar faptul că cunoașterea adevăratului istoric al vehiculului este o condiție pentru o evaluare corectă a valorii sale și pentru o senzație de siguranță la luarea deciziei de cumpărare.

Cum se verifică istoricul unei mașini?

Conform studiilor, șoferii care decid să cumpere un vehicul după ce s-au documentat asupra istoricului acestuia sunt mai mulțumiți de decizie decât cei care au făcut tranzacția fără astfel de informații. În rândul primei categorii, procentul celor mulțumiți de tranzacție a fost de până la 95%, în timp ce în a doua doar 79%.

Ce este numărul VIN și unde îl găsești?

Pentru a verifica istoricul vehiculului este necesar numărul VIN (Vehicle Identification Number), adică seria de șasiu – un cod identificator unic format din 17 caractere. Acesta conține informații, printre altele, despre țara de origine, producător, tipul de transmisie sau tipul motorului. Numărul VIN poate fi găsit în documentele de înmatriculare sau pe anumite componente ale construcției mașinii, cum ar fi bordul, compartimentul motorului sau pragul de pe partea pasagerului. Folosind numărul VIN, se poate identifica fără echivoc vehiculul în bazele de date și, astfel, urmări istoricul său încă din data primei înmatriculări.

Unde găsești numărul VIN la un autovehicul de pasageri?; sursă: autoDNA.ro

Instrumente online pentru verificarea istoricului vehiculului

Verificarea istoricului mașinii este posibilă atât prin platformele guvernamentale specializate, cât și prin servicii comerciale (de ex. autoDNA). Care este diferența între cele două soluții?

Verificarea informațiilor despre vehicul pe platformele guvernamentale este complet gratuită, însă informațiile disponibile sunt foarte limitate. Acestea nu includ, de exemplu, date din bazele de date internaționale, ceea ce complică verificarea stării tehnice și juridice a mașinilor importate. Rapoartele comerciale, deși contra cost, permit accesul la un spectru mai larg de informații. Raportul istoricului vehiculului autoDNA, în funcție de disponibilitatea datelor referitoare la exemplarul respectiv, permite verificarea:

stării juridice și a originii vehiculului,

modului de exploatare anterior al mașinii (de ex. TAXI),

actualității inspecției tehnice,

datelor și locurilor înregistrărilor anterioare,

istoricului daunelor,

citirilor succesive ale kilometrajului,

istoricului de service.

Ultima secțiune a raportului este galeria cu fotografii de arhivă ale mașinii (dacă acestea sunt disponibile). Aceasta permite o verificare suplimentară a amploarei daunelor consemnate în raport.

Ce beneficii oferă raportul istoricului vehiculului autoDNA?; sursă: autoDNA.ro

Pentru a verifica VIN este suficient:

Accesează pagina autoDNA.ro Introdu numărul VIN ales. Alege me toda de plată cea mai convenabilă și descarcă raportul, care va fi disponibil în căsuța de e-mail și în contul utilizatorului imediat după achiziție.

Cele mai frecvente mituri și capcane la evaluarea istoricului vehiculului

Mitul 1: Inconsecvențele la citirea kilometrajului nu contează

Deși manipularea indicatoarelor de kilometraj este penalizată, aceasta rămâne o practică frecventă a vânzătorilor necinstiți. Numai în 2024 în bazele autoDNA au fost înregistrate peste 71,6 mii de cazuri de discrepanțe ale kilometrajului. Analizele pieței arată că, în funcție de model și an, inversarea kilometrajului cu 100.000 km poate însemna o pierdere de până la 32 mii RON. Din păcate, se dovedește că, deși orice control rutier ar trebui să includă citirea kilometrajului și înregistrarea în bazele corespunzătoare, acest lucru se întâmplă doar în 1/3 din cazuri.

Manipulările kilometrajului sunt încă o problemă arzătoare a pieței; sursă: autoDNA.ro

Mitul 2: O mașină după accident este întotdeauna fără valoare

Nu orice accident anulează valoarea unei mașini. Importantă este însă amploarea și calitatea reparațiilor efectuate. Raportul „Piaţa maşinilor rulate – Fapte și mituri” arată că 66% dintre cumpărători sunt dispuși să accepte reparații minore la achiziția unui vehicul, cu condiția ca acestea să fie efectuate corect. Acest procent scade în cazul intervențiilor mai serioase, dar rămâne semnificativ (aprox. 25%).

Mitul 3: Raportul VIN este inutil, sunt suficiente verificările în atelier

Verificările într-un service auto sunt de neprețuit în procesul de evaluare a valorii reale a vehiculului și în luarea deciziei de cumpărare, dar nu oferă informații, de exemplu, despre citirile kilometrajului, starea juridică sau proveniența mașinii. Verificarea seriei de șasiu ar trebui să precede vizita la mecanic – astfel poți evalua preliminar riscul tranzacției înainte de diagnosticul detaliat.

Ce ar trebui să atragă atenția cumpărătorului?

Lipsa de consecvență între datele din documente și starea reală – dacă informațiile din anunț diferă de cele din cartea de service, certificatul de înmatriculare sau raportul VIN, sau contrazic condiția reală a mașinii, este necesară o verificare suplimentară.

Discrepanțele de kilometraj – sunt suspicioase atât înregistrările care indică o întoarcere a kilometrajului, cât și lipsa continuității citirilor de kilometraj.

Lipsa unei documentații clare – lipsa facturilor, a cărții de service, a protocoalelor de reparații sau a confirmărilor inspecțiilor este un semn tipic că vânzătorul nu cunoaște sau nu dorește să divulge istoricul complet al vehiculului.

Preț sub nivelul standardelor pieței – deși cauzele pot fi diverse, cel mai adesea sunt legate de defecte ascunse.

Rezistența proprietarului la un test drive sau la o verificare independentă – un proprietar cinstit nu are motive să limiteze accesul la vehicul; orice opoziție în această privință este un semnal de alarmă clar.

Care sunt cele mai frecvente greșeli la interpretarea rapoartelor?

Lipsa interpretării datelor

Raportul istoricului vehiculului necesită o analiză globală, inclusiv luarea în considerare a contextului pieței, a vechimii exemplarului și a specificului modelului. Abia interpretarea simultană a tuturor datelor disponibile poate ajuta la o evaluare conștientă a valorii vehiculului.

Ignorarea neconcordanțelor minore

Semnale de avertizare aparent minore, cum ar fi discrepanțele în datele înregistrărilor succesive, creșterea nelogică a kilometrilor sau daune aparent minore, sunt adesea subestimate. Aceasta este o greșeală gravă, deoarece chiar și o reparație aparent minoră a unui sistem electronic poate implica cheltuieli de ordinul câtorva mii de lei.

Bazarea exclusiv pe o singură sursă de informații

Informațiile din raportul VIN, cartea de service și certificatul de înmatriculare, verificările în atelier sau datele obținute dintr-un service auto autorizat pot completa reciproc și sprijini cumpărătorul în diferite etape ale procesului decizional.

Confundarea lipsei datelor disponibile cu absența daunelor

Lipsa înregistrărilor nu este întotdeauna echivalentă cu absența daunelor. Aceasta poate însemna, de asemenea, că datele nu sunt disponibile în baze. Prin urmare, inspecțiile personale ale vehiculului sunt întotdeauna necesare.

Ignorarea scalei reale a daunelor

Din păcate, cumpărătorii deseori, văzând o daună, nu acordă atenție evaluării acesteia sau fotografiilor de arhivă care arată amploarea reală. Ignorarea acestor informații și echivalarea unor defecte de natură diferită conduce la decizii greșite, de ex. respingerea mașinilor care au suferit reparații minore.

Cum se verifică informațiile din mai multe surse?

Primul pas este descărcarea raportului VIN, care oferă o imagine generală a daunelor anterioare, a kilometrajului și a schimbărilor de proprietari. Apoi merită să ceri vânzătorului documentația completă de service — facturi, cartea de service și confirmările inspecțiilor în service auto autorizat — și să compari cu atenție datele și kilometrajele. Următoarea etapă ar trebui să fie verificarea prealabilă în atelierul independent: diagnosticare computerizată, măsurători de geometrie, examinarea componentelor constructive și a cadrului. Acest lucru este deosebit de important în situațiile în care raportul indică reparații anterioare sau lacune în istoricul de service.

Raportul istoricului vehiculului permite o verificare preliminară a valorii sale; sursă: autoDNA.ro

În ce mod istoricul mașinii influențează prețul?

Dorind să minimizeze riscul, majoritatea potențialilor cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru o mașină cu trecut documentat. Un impact pozitiv asupra prețului îl are în special documentația de service – nu mai puțin de 57% dintre șoferi susțin că service-ul în service auto autorizat crește valoarea mașinii. Interesant, daunele minore și defectele de natură estetică, dacă au fost reparate corect, nu reduc semnificativ valoarea vehiculului.

În practică, raportul VIN este un instrument valoros atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzătorii onești: informațiile conținute în el ajută la negocieri și cresc șansele pentru un preț corect. O mașină cu istoric complet de service și fără accidente grave nu doar inspiră mai multă încredere, dar și atinge o valoare de piață mai mare.

Cum să verifici istoricul unui vehicul second-hand online?

Este suficient să introduci numărul VIN în serviciile dedicate de rapoarte ale istoricului vehiculului, de ex. autoDNA sau să folosești platformele guvernamentale.

Influențează istoricul mașinii întotdeauna prețul?

Nu întotdeauna – accidentele grave, exploatarea intensă sau un rulaj mare pot reduce prețul, dar daunele minore cu documentație completă nu trebuie neapărat să afecteze valoarea vehiculului.

Ce informații din raportul VIN sunt cele mai importante pentru cumpărător?

Merită acordată atenție în primul rând: citirilor kilometrajului, informațiilor despre daune, istoricului de service, numărului de proprietari și datelor despre furturi.

Cum verifici dacă kilometrajul nu a fost dat înapoi?

Poți verifica starea kilometrajului comparând rulajul din documentația de service, rapoartele service-ului auto autorizat, inspecțiile tehnice și istoricul din bazele de date disponibile.

Reduce un accident întotdeauna valoarea mașinii?

Depinde de amploarea defectelor. Daunele totale reduc semnificativ prețul, dar accidentele minore, cu documentație completă, adesea nu au un impact major asupra acestuia.

