Impozitul pe locuință 2026 | Economistul Radu Georgescu: ,,O creștere de 168%. Valoarea standard pentru un metru pătrat crește de la 1.000 lei la 2.677 lei”
Radu Georgescu, despre impozitul pe locuință 2026: ,,O creștere de 168%. Valoarea standard pentru un metru pătrat crește de la 1.000 lei la 2.677 lei”
Economistul Radu Georgescu a scris un text, publicat pe o rețea de socializare, în care vorbește despre creșterea impozitului pe locuință pentru anul 2026.
El discută despre cum Guvernul a anunțat public o creștere de 70% pe impozitul de locuință, însă valoarea standard de impozitare pentru un metru pătrat ar fi crescut de la 1.000 lei la 2.677 lei, rezultând o creștere de 168%.
Textul integral publicat de Radu Georgescu este următorul:
Ieri am primit notificarea privind impozitul pe locuință pentru 2026.Eu nu înțeleg cum au calculat acest impozit. Informațiile despre impozitul pe locuință se bat cap în cap.
Explic de ce
Acum 3 săptămâni cei din Guvern au spus că impozitul pe locuință va crește cu 70%. Săptămâna trecută s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 239/2025. Această lege explică modul de calcul al impozitului pe locuință pentru 2026. Surpriză!
Valoarea standard de impozitare pentru un metru pătrat crește de la 1.000 lei la 2.677 lei. Deci o creștere de 168%!
Intervalul cotelor de impozitare se menține între 0,08% – 0,2%. Se menționează că cota de impozitare pe 2026 nu poate să fie mai mică decât cea din 2025. Deci, conform Codului Fiscal, creșterea minimă a impozitului ar trebui să fie 168%!
Ieri am primit noua valoare de plată. Altă surpriză! Impozitul a crescut cu 100% față de 2025! Stau în București, Sectorul 1. Întrebare de 100 de puncte: A înțeles cineva în România cum au calculat aceste impozite pentru 2026?
Secțiune Știri sub articolul principal
