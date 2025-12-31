Impozitul auto 2026: Impozit fix de 40 de lei pentru maşinile electrice și majorat cu 5% până la 146% pentru alte autovehicule, în funcţie de norma de poluare

Impozitele locale se majorează de la 1 ianuarie 2026 şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.

Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul se majorează cu 5% până la 146% (în funcţie de norma de poluare, inclusiv pentru cele hibride). În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se reduce cu 30% conform deciziei consiliilor locale, conform OUG nr. 78/2025, arată compania de consultanţă PwC, într-un material publicat pe site-ul propriu.

Potrivit companiei, valoarea impozitului pe metru pătrat pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor fizice va creşte cu aproximativ 170% la fel ca şi valoarea impozitului pe metru pătrat pentru terenuri intravilane fără construcţii şi extravilane.

Se introduc scutiri pentru clădirile noi din proiecte investiţionale în industria prelucrătoare/depozitare/logistică (scutire este acordată pentru o perioadă de doi ani calculată de la momentul recepţiei construcţiei, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc recepţia).

Pe de altă parte, se elimină alineatul care oferea o reducere de 50% a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic.

Cota impozitului pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025.

Tot de la 1 ianuarie 2026, pentru companii, impozitul pe mijloacele de transport este calculat, pentru anumite vehicule, și în funcție de norma de poluare, cu majorări semnificative.

Modificările la impozitele locale pentru companii sunt trecute în Legea 239/2025, alături de cele pentru persoanele fizice. Schimbările la Codul fiscal sunt aplicabile începând cu anul 2026, însă cu precizarea că în 2027 urmează o trecere la impozitarea clădirilor în funcție de valoarea de piață (ceea ce va necesita noi modificări).

