Impozitele, păstrate integral de primării, ca sursă de finanţare. Concluziile şedinţei Grupului de lucru al Coaliţiei

Impozitele ar putea fi păstrate integral de primării, ca sursă de finanțare. Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei de guvernare, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, 21 ianuarie 2026, la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a participat şi el la discuţii.
Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale. A fost reiterată şi nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată, scrie News.ro.
„Astăzi, la sediul Guvernului, a avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale. La discuţii a participat şi prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Guvernul.
Şedinţa, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, a reunit reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, precum şi reprezentanţi ai formaţiunilor politice din cadrul coaliţiei guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii judeţene, municipii, oraşe şi comune.
„Misiunea Grupului de lucru este de a analiza nivelurile de repartizare a impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare şi impactul acestora, în vederea fundamentării deciziilor guvernamentale privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026”, arată Guvernul.
Impozitul pe venit ar putea finanţa administraţia locală
„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formaţiunilor politice privind necesarul de finanţare la nivel local şi cotele de repartizare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată.
În urma discuţiilor, s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată”, precizează viceprim-ministrul Tánczos Barna.
El anunţă că Ministerul Finanţelor va realiza simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, în baza acestor analize, să fie iniţiat dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale.
„Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susţină dezvoltarea comunităţilor locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară şi continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a mai declarat Tánczos Barna.
