Impozite pe proprietate 2026: colectarea taxelor, o afacere tot mai profitabilă pentru Primăria Alba Iulia, deși contribuabilii nu se mai înghesuie ca în alți ani să plătească

Nu mai sunt cozile de altădată la ghișeele Serviciului Local de Finanțe Alba Iulia. Numărul contribuabililor care au ales să își achite dările către bugetul local în primele zile ale anului a scăzut considerabil. Administrația iese însă în câștig, datorită sau din cauza (depinde din ce punct de vedere este privită situația) creșterii taxelor locale cu procente considerabile. Este adevărat însă că foarte mulți contribuabili au ales să plătească online.

La solicitarea ziarulunirea.ro, Primăria Alba Iulia ne-a comunicat situația tranzacțiilor și a sumelor încasate în prima săptămână din anul 2026, comparativ cu anul precedent.

Anul 2026 a început cu o situație aparent paradoxală în ceea ce privește colectarea impozitelor și taxelor locale. În prima săptămână a anului au fost înregistrate 5.671 de tranzacții, cu 829 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, sumele încasate la bugetul local au crescut semnificativ, ajungând la 2.770.428,13 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 28,08% față de anul precedent.

Datele arată că, deși numărul tranzacțiilor a scăzut la 87,25% față de începutul anului trecut, valoarea totală a încasărilor a urcat la 128,08%. Această evoluție indică faptul că mai puțini contribuabili au efectuat plăți în primele zile ale anului, însă sumele achitate au fost considerabil mai mari.

Explicația principală pentru această creștere este legată de majorarea substanțială a impozitelor pe proprietate, aplicată de la 1 ianuarie 2026. În urma modificării bazei de impozitare și a noilor reguli fiscale, impozitele pentru case, apartamente și clădiri au crescut, în medie, cu aproximativ 70%–80% față de anul 2025.

La nivelul municipiului Alba Iulia, aceste schimbări se reflectă clar în primele date ale anului. Deși numărul celor care au ales să plătească imediat impozitele a fost mai mic, încasările sunt cu aproximativ 28,08% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Situația sugerează că o parte dintre contribuabili fie amână plata, fie așteaptă termenele-limită, în contextul valorilor mai ridicate ale impozitelor.

Un alt element important este creșterea accelerată a plăților online. Sumele încasate prin portalul de servicii portal.apulum.ro au crescut cu 85%, iar prin platforma ghiseul.ro creșterea a fost de 59%.

Primele cifre ale anului indică faptul că 2026 va fi un an fiscal marcat de impozite pe proprietate mai mari, comportamente diferite de plată și o tranziție tot mai evidentă către mediul digital în plata obligațiilor fiscale.

Desigur, datele de la începutul anului nu sunt încă pe deplin relevante. O situație centralizată la 31 martie 2026 va fi, cel mai probabil, mult mai elocventă și va reflecta mai bine atât gradul de colectare a impozitelor și numărul de plătitori, cât și măsura în care creșterea de aproape 80% a impozitelor pe proprietate se va regăsi efectiv în bugetul local.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI