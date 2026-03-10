Impozite locale 2026 | Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată
Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată
Consiliul local al municipiului Alba Iulia a fost convocat în ședință extraordinară cu convocare de îndată, miercuri, 11 martie 2026.
Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre privind modiAcarea Hotărârii nr. 403/2025 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe
speciale și amenzi aplicabile în anul 2026.
Dacă se va obține girul aleșilor locali din Alba Iulia, vor fi aprobate reduceri de impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi.
Ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 11 martie 2026, va avea loc de la ora 13.00 la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, la biroul de lucru al primarului municipiului Alba Iulia, în regim de videoconferință.
Guvernul României a aprobat, vineri, 27 februarie 2026, o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi.
Reduceri pentru persoanele cu dizabilități
Potrivit actului normativ, persoanele cu handicap grav sau accentuat și reprezentanții lor legali beneficiază de reduceri semnificative la impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport:
1. Clădiri și terenuri
Handicap grav: reducere de 50% pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, pe perioada îngrijirii și supravegherii.
Handicap accentuat: reducere de 25% pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent.
Reducerea se aplică pentru întreaga clădire și teren deținute în comun cu soțul/soția. Dacă o parte din proprietate aparține unor terți, reducerea nu se aplică pentru cota acestora.
2. Mijloace de transport cu capacitate cilindrică < 2000 cmc
Handicap grav: reducere de 50% pentru un singur vehicul.
Handicap accentuat: reducere de 25% pentru un singur vehicul.
Reducerea se acordă pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior și se aplică începând cu luna următoare depunerii acestora.
Reduceri și pentru clădirile vechi
Ordonanța stabilește cote de reducere pentru clădirile vechi, în funcție de vechimea acestora la 1 ianuarie a anului fiscal de referință:
15% pentru clădiri între 50 și 100 de ani.
25% pentru clădiri de peste 100 de ani.
În cazul lucrărilor de renovare majoră, anul finalizării se actualizează, dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50%, incluzând intervenții asupra structurii și îmbunătățirea performanței energetice sau calității arhitectural-ambientale.
Ajustarea cotelor suplimentare la taxe și impozite
Autoritățile locale pot reduce cotele adiționale la impozitele și taxele locale în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, dar nu sub cota standard prevăzută de lege. Sumele plătite în plus vor fi regularizate sau restituite conform legislației.
De asemenea, bazele sportive construite de terți și administrate de asociații sau fundații pot fi scutite de impozite și taxe locale, până la 5% din impozitele și taxele încasate anterior, prin decizie a autorităților locale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
