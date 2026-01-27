Impozit auto 2026 | Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi”
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi”
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto.
Reprezentanții organizației au subliniat, într-o conferință de presă, că actualul sistem de impozitare pentru autovehicule nu este echitabil, în special în cazul motorizărilor hibride.
Noile măsuri de impozitare ale autovehiculelor intrate în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an, generează o serie de efecte nedorite, mai ales asupra proprietarilor de autovehicule electrificate, afirmă reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.
Președintele asociației amintite, Dan Vardie, a accentuat asupra inechităților noului sistem de impozitare care ignoră nivelul emisiilor de dioxid de carbon, anul de fabricație, dar și tehnologiile de propulsie electrică, invitându-i, totodată, pe deținătorii de automobile să semneze o petiție pentru refacerea formulei de calcul a impozitelor auto.
„Noi credem că dacă vor fi mii, zeci de mii și poate mai mulți români care vor agrea la ce propunem noi aici, poate că primul ministru va fi puțin mai atent. În formula pe care noi am tot propus-o, am ținut conștient şi de factorul social. Noi am încercat, indiferent cât de veche e o mașină, să n-ajungi să plătești impozite în România mai mult decât, de exemplu, în Germania.
Eliminarea din formulă a emisiei de dioxid de carbon, din toate perspectivele științifice, legislație europeană, cum vreți să o spuneți, este o eroare de neacceptat. Formula asta nu poate să aducă nicio soluție bună pentru nimeni. Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi.
Astfel, noua formulă de fiscalizare afectează direct segmentul autoturismelor cu motoare hibride, cel mai bine vândut segment pe piața auto din România”, a declarat Dan Vardie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți România se numără printre statele europene cu un nivel ridicat al consumului de alcool, caracterizat și prin tipare de consum cu risc crescut. Potrivit raportului „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”, publicat de Ministerul […]
FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism Un accident cumplit, în care și-au pierdut viața 6 persoane, a avut loc în apropiere de Lugoj. Din primele informații este vorba despre o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și […]
Ce poate face România într-o lume care se transformă radical rapid? Sociologul Alin Tomuș: „Nimic nu poate fi schimbat prin încăpățânarea de a refuza să privim realitatea”
Ce poate face România într-o lume care se transformă radical rapid? Sociologul Alin Tomuș: „Nimic nu poate fi schimbat prin încăpățânarea de a refuza să privim realitatea” Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explica, recent, că România nu poate asista pasivă la schimbările care au loc la nivel mondial şi cricica faptul că ţara noastră „nu are […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți...
FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și...
Știrea Zilei
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul Direcția Județeană de Mediu...
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
Curier Județean
VIDEO | Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață
Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost...
26 ianuarie – 1 februarie 2026 | ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale
ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale Polițiștii...
Politică Administrație
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Opinii Comentarii
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi...