Impozit auto 2026 | Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto.

Reprezentanții organizației au subliniat, într-o conferință de presă, că actualul sistem de impozitare pentru autovehicule nu este echitabil, în special în cazul motorizărilor hibride.

Noile măsuri de impozitare ale autovehiculelor intrate în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an, generează o serie de efecte nedorite, mai ales asupra proprietarilor de autovehicule electrificate, afirmă reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.

Președintele asociației amintite, Dan Vardie, a accentuat asupra inechităților noului sistem de impozitare care ignoră nivelul emisiilor de dioxid de carbon, anul de fabricație, dar și tehnologiile de propulsie electrică, invitându-i, totodată, pe deținătorii de automobile să semneze o petiție pentru refacerea formulei de calcul a impozitelor auto.

„Noi credem că dacă vor fi mii, zeci de mii și poate mai mulți români care vor agrea la ce propunem noi aici, poate că primul ministru va fi puțin mai atent. În formula pe care noi am tot propus-o, am ținut conștient şi de factorul social. Noi am încercat, indiferent cât de veche e o mașină, să n-ajungi să plătești impozite în România mai mult decât, de exemplu, în Germania.

Eliminarea din formulă a emisiei de dioxid de carbon, din toate perspectivele științifice, legislație europeană, cum vreți să o spuneți, este o eroare de neacceptat. Formula asta nu poate să aducă nicio soluție bună pentru nimeni. Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi.

Astfel, noua formulă de fiscalizare afectează direct segmentul autoturismelor cu motoare hibride, cel mai bine vândut segment pe piața auto din România”, a declarat Dan Vardie.

