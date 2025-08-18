Impact între un autoturism și un autocamion, pe autostrada Sebeș – Sibiu. Intervin echipajele de prim ajutor

Un impact puternic între un autoturism și un autocamion s-a produs pe autostrada Sebeș – Alba. La fața locului intervin mai multe echipaje de prim ajutor

Conform ISU Alba, accidentul rutier s-a produs pe raza municipiului Sebeș, pe autostrada A1, km 306, sens Sebeș -Sibiu.

Din informațiile primite prin sistemul 112, o coliziune s-a produs între o mașină și un autocamion. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit sau încarcerat.

Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă , un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

Traficul este blocat total!

