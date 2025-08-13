Impact între o mașină și o motocicletă, pe Calea Moților din Alba Iulia. O persoană rănită!
Un impact între o mașină și o motocicletă s-a produs în această dimineță, pe sensul de coborâre de pe Calea Moților din Alba Iulia. O persoană a fost rănită!
Conform primelor date, traficul în zonă este îngreunat, la fața locului intervenind mai multe echipaje de Poliție și o ambulanță SAJ. În urma impactului, o persoană a fost rănită și îi sunt acordate îngrijiri medicale.
