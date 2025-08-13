Impact între o mașină și o motocicletă, pe Calea Moților din Alba Iulia. O persoană rănită!

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural La sfârșitul lunii iulie 2025 rata șomajului înregistrat la nivelul AJOFM Alba a fost de 3,56%, cu 0,01% mai mică decât cea din luna anterioară. Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 […]