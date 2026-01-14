Ilie Mihălțan (Voința Beldiu), golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026 | Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon fotbalistic
Ilie Mihălțan (Voința Beldiu), golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026 | Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon fotbalistic organizat de AJF Alba
Atacantul Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) este golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026, cu 20 de reușite pentru formația care conduce detașat în Seria 2. În topul realizatorilor sunt, în continuare, Ioan Cociș (CS Ocna Mureș 2) – 15 goluri, Andrei Moldovan (Gaz Metan Valea Lungă) și Răzvan Gheorghe (Progresul Fărău) – cu câte 11 reușite
Citește și: Cioară (Industria Galda), golgheterul SuperLigii Alba, după turul ediției 2025/2026 | Lupșan și Voic (Viitorul Sântimbru), pe podiumul marcatorilor
Un deznodământ firesc, ținând cont că în ultimele 4 sezoane Ilie Mihălțan a fost mereu premiat de Asociația Județeană de Fotbal Alba pentru titlul de golgheter! În vară, la Zlatna, prolificul vârf a primit trofeul cuvenit principalului marcator din Liga 5, ediția 2024/2025, având 45 de goluri înscrise pentru Voința Beldiu.
Astfel, formația din localitatea componentă a orașului Beldiu dă și principalul marcator al eșalonului, asta după ce este singura echipă din Alba care în prima parte a sezonului a repurtat victorii pe linie și are maximum de puncte. În Liga 5 (al șaselea eșalon competițional, înființat în vară), activează 20 de echipe, repartizate în două serii. Cela mai multe goluri le-au înscris Târnavele Tiur – 46 de goluri (locul secund, Seria 1), Voința Beldiu (prima clasată în Seria 2) – 40 de goluri, Gaz Metan Valea Lungă (lider Seria 1) și CS Ocna Mureș 2 (locul 3, în Seria 1) – câte 39 de goluri, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 (locul 2 în Seria 2) – cu 36 goluri.
*Golgheterii sunt marcatori consacrați
Mai trebuie remarcat faptul că golgheterii în cele 3 eșaloane competiționale organizate de AJF Alba sunt nume arhicunoscute pe plan județean, marcatori consacrați de-a lungul anilor cum ar fi Alexandru Cioară (Industria Galda, 26 de goluri) – SuperLiga Alba, Romică David (Cuprirom Abrud, 17 goluri) – Liga 4 și Ilie Mihălțan (Voința Beldiu, 20 de goluri) – Liga 5. Ilie Mihălțan a înscris 20 de goluri, respectiv jumătate din totalul propriei formații, cu o medie excelentă de 2,2 goluri/ meci.
În cele ce urmează vă prezentăm principalii marcatori ai combatantelor din Liga 5, conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.
Topul marcatorilor: *20 de goluri: Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu); *15 goluri: Ioan-Iulian Cociș (CS Ocna Mureș 2); *11 goluri: Andrei Constantin Moldovan (Gaz Metan Valea Lungă) și Răzvan Claudiu Gheorghe (Progresul Fărău); *9 goluri: Gheorghe Cristian Frățilă (Târnavele Tiur) și Alexandru Daniel Mura (Viitorul Răhău); *7 goluri: Cosmin Marcel Baba (ACS Crăciunel), Alexandru Constantin Olar (Șoimii Ciumbrud), Petru Andrei Mihăilă (Performanța Ighiu 2); *6 goluri: Vlad Morariu (Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2), Vlad Mihai Rusu (AFC Micești 2), Valentin Ioan Marc (Mureșul Gâmbaș), Victor Emilian Barna și Robert Adrian Lupea (ambii Dacia Mihalț); *5 goluri: Robert Szobo (ACS Sînmiclăuș), Alin Valentin Ignat (Viitorul Biia); *4 goluri: Eduard Mihai Comșa (Viitorul Vama Seacă 2), Marian Buruiană (Mureșul Șibot); *3 goluri: Mircea Moldovan și Constantin Daniel Pintea (ambii Spicul Bucerdea), Alexandru Bogdan Ghenescu (Olimpic Berghin); *un gol: Ștefan Aron Banka, Marcel Lungar și Robert Polgar (toți Olimpia Petrisat, care nu are niciun punct și a marcat în 4 rânduri!).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Echipa din „Mica Romă” caută atacant
Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Divizionara terță din „Mica Romă” caută atacant Ghanezul Gogo Nai s-a despărțit de divizionara terță CIL Blaj, fiind a treia plecare din această iarnă de la gruparea din „Mica Romă”. Fotbalistul african a venit în vară la formația blăjeană, de la CSM Sighet, unde […]
FOTO: Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației
Handbalista Oana Andreea Sîrb, originară din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Târgu Mureș, fiind golghetera formației care activează în Divizia A. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este principala marcatoare a grupării mureșene și se regăsește pe locul al […]
CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunire | „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe
CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunirea divizionarei terțe. „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe Liderul CSM Unirea Alba Iulia a început pregătirile sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal, care se bazează pe un staff tehnic modificat în proporție covârșitoare, mai continuând doar secundul Mircea Oprea. Citește și: FOTO: CSM […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP. Ministrul Apărării: ,,Poate până la 60, poate la 55”
Crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP. Ministrul Apărării: ,,Poate până la 60, poate la 55” Guvernul...
Sistemul E-sigur, amânat în România. De când vor fi funcționale camerele radar și cum se calculează viteza
Sistemul E-sigur, amânat în România. De când vor fi funcționale camerele radar și cum se calculează viteza România va beneficia...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă
TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Daniela Nistor, tânăra din județul Alba care a pornit de pe scena căminului Cultural din Vințu de Jos și a ajuns în lumina reflectoarelor
FOTO | Daniela Nistor, tânăra din județul Alba care a pornit de pe scena căminului Cultural din Vințu de Jos...
Gestionarea câinilor fără stăpân din Sebeș: Licitație de peste 900.000 de lei pentru delegarea serviciului
Gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sebeș: Licitație pentru delegarea serviciului Primăria Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să...
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
Opinii Comentarii
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi O mulțime de tradiții și...