Ilie Mihălțan (Voința Beldiu), golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026 | Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon fotbalistic organizat de AJF Alba

Atacantul Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) este golgheter în Liga 5, după încheierea turului 2025/2026, cu 20 de reușite pentru formația care conduce detașat în Seria 2. În topul realizatorilor sunt, în continuare, Ioan Cociș (CS Ocna Mureș 2) – 15 goluri, Andrei Moldovan (Gaz Metan Valea Lungă) și Răzvan Gheorghe (Progresul Fărău) – cu câte 11 reușite

Un deznodământ firesc, ținând cont că în ultimele 4 sezoane Ilie Mihălțan a fost mereu premiat de Asociația Județeană de Fotbal Alba pentru titlul de golgheter! În vară, la Zlatna, prolificul vârf a primit trofeul cuvenit principalului marcator din Liga 5, ediția 2024/2025, având 45 de goluri înscrise pentru Voința Beldiu.

Astfel, formația din localitatea componentă a orașului Beldiu dă și principalul marcator al eșalonului, asta după ce este singura echipă din Alba care în prima parte a sezonului a repurtat victorii pe linie și are maximum de puncte. În Liga 5 (al șaselea eșalon competițional, înființat în vară), activează 20 de echipe, repartizate în două serii. Cela mai multe goluri le-au înscris Târnavele Tiur – 46 de goluri (locul secund, Seria 1), Voința Beldiu (prima clasată în Seria 2) – 40 de goluri, Gaz Metan Valea Lungă (lider Seria 1) și CS Ocna Mureș 2 (locul 3, în Seria 1) – câte 39 de goluri, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 (locul 2 în Seria 2) – cu 36 goluri.

*Golgheterii sunt marcatori consacrați

Mai trebuie remarcat faptul că golgheterii în cele 3 eșaloane competiționale organizate de AJF Alba sunt nume arhicunoscute pe plan județean, marcatori consacrați de-a lungul anilor cum ar fi Alexandru Cioară (Industria Galda, 26 de goluri) – SuperLiga Alba, Romică David (Cuprirom Abrud, 17 goluri) – Liga 4 și Ilie Mihălțan (Voința Beldiu, 20 de goluri) – Liga 5. Ilie Mihălțan a înscris 20 de goluri, respectiv jumătate din totalul propriei formații, cu o medie excelentă de 2,2 goluri/ meci.

În cele ce urmează vă prezentăm principalii marcatori ai combatantelor din Liga 5, conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Topul marcatorilor: *20 de goluri: Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu); *15 goluri: Ioan-Iulian Cociș (CS Ocna Mureș 2); *11 goluri: Andrei Constantin Moldovan (Gaz Metan Valea Lungă) și Răzvan Claudiu Gheorghe (Progresul Fărău); *9 goluri: Gheorghe Cristian Frățilă (Târnavele Tiur) și Alexandru Daniel Mura (Viitorul Răhău); *7 goluri: Cosmin Marcel Baba (ACS Crăciunel), Alexandru Constantin Olar (Șoimii Ciumbrud), Petru Andrei Mihăilă (Performanța Ighiu 2); *6 goluri: Vlad Morariu (Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2), Vlad Mihai Rusu (AFC Micești 2), Valentin Ioan Marc (Mureșul Gâmbaș), Victor Emilian Barna și Robert Adrian Lupea (ambii Dacia Mihalț); *5 goluri: Robert Szobo (ACS Sînmiclăuș), Alin Valentin Ignat (Viitorul Biia); *4 goluri: Eduard Mihai Comșa (Viitorul Vama Seacă 2), Marian Buruiană (Mureșul Șibot); *3 goluri: Mircea Moldovan și Constantin Daniel Pintea (ambii Spicul Bucerdea), Alexandru Bogdan Ghenescu (Olimpic Berghin); *un gol: Ștefan Aron Banka, Marcel Lungar și Robert Polgar (toți Olimpia Petrisat, care nu are niciun punct și a marcat în 4 rânduri!).

