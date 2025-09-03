Ilie Bolojan vrea să taie asigurările de sănătate pentru ucraineni: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”

Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul facilităților medicale pentru ucrainenii din România: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că sprijinul oferit cetățenilor din Ucraina aflați în România nu reprezintă o povară majoră pentru bugetul de stat, însă consideră că, de anul viitor, aceștia nu ar mai trebui să beneficieze de asigurări de sănătate.

Argumentul său este că persoanele rămase în România ar fi trebuit deja să se integreze și să muncească, contribuind astfel la sistemul public.

„Avem peste 100.000 de ucraineni care fie au tranzitat România fie s-au stabilit în România. Ei au beneficiat de asigurări de sănătate, dar noi eram 6,3 milioane de contribuabili la sistemul de sănătate și peste 16 milioane de contribuabili. Vă dați seama ce impact aveau ucrainenii? Eu cred că de la 1 ianuarie, ucrainenii care mai sunt în România, nu mai trebuie să beneficieze de servicii de asigurări de sănătate. Cei care trebuiau să se adapteze în România și care mai sunt la noi în țară, ar fi trebuit deja să fie integrați.”, a spus premierul

Premierul a respins acuzațiile AUR, care a susținut că românii plătesc taxe mai mari pentru a susține Ucraina și Republica Moldova. El a explicat că deficitul bugetar este cauzat în principal de cheltuieli mari cu pensiile, salariile și aparatul administrativ, nu de sprijinul acordat refugiaților.

