Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru la Bruxelles și a transmis un mesaj după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Acesta a spus că România va merge mai departe cu reformele începute. „Schimb foarte bun de opinii cu comisarul Valdis Dombrovskis cu privire la situația macroeconomică și fiscală a României.

Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în strânsă legătură”, a scris premierul pe contul său de X.

După întâlnirea cu Dombrovskis, acesta are pe agendă un prânz de lucru cu comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, și apoi o discuție cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru Drepturi sociale și competențe.

Premierul a explicat că discuțiile sunt importante pentru România, mai ales în contextul pregătirii rectificării bugetare și a ședinței ECOFIN din octombrie, dar și pentru poziția pe care țara noastră o va avea în negocierile legate de viitorul program de finanțare al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, România trebuie să rămână un partener de încredere și să își asigure o poziție cât mai bună la masa discuțiilor europene.

