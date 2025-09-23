Rămâi conectat

Actualitate

Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 19 minute

în

De

Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru la Bruxelles și a transmis un mesaj după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Acesta a spus că România va merge mai departe cu reformele începute. „Schimb foarte bun de opinii cu comisarul Valdis Dombrovskis cu privire la situația macroeconomică și fiscală a României.

Citește și: Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare

Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în strânsă legătură”, a scris premierul pe contul său de X.

După întâlnirea cu Dombrovskis, acesta are pe agendă un prânz de lucru cu comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, și apoi o discuție cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru Drepturi sociale și competențe.

Premierul a explicat că discuțiile sunt importante pentru România, mai ales în contextul pregătirii rectificării bugetare și a ședinței ECOFIN din octombrie, dar și pentru poziția pe care țara noastră o va avea în negocierile legate de viitorul program de finanțare al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, România trebuie să rămână un partener de încredere și să își asigure o poziție cât mai bună la masa discuțiilor europene.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 48 de minute

în

23 septembrie 2025

De

PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de […]

Citește mai mult

Actualitate

30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

22 septembrie 2025

De

30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 18 septembrie 2025, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Dintre […]

Citește mai mult

Actualitate

România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 11 ore

în

22 septembrie 2025

De

România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece Un nou vortex polar care se formează în jurul Arcticii ar putea să ne aducă iarna mai devreme decât ne-am obișnuit. Meteorologii spun că, teoretic, zăpada ar putea să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă, însă deocamdată e greu de spus […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 19 minute

Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”

Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme” Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de...
Actualitateacum 48 de minute

PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!

PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 10 ore

Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în 20 de ani

Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în...
Ştirea zileiacum 14 ore

Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor

Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 11 ore

FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți

Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii...
Curier Județeanacum 13 ore

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 23 de ore

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Politică Administrațieacum 2 zile

SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită

SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea