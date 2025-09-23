Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru la Bruxelles și a transmis un mesaj după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Acesta a spus că România va merge mai departe cu reformele începute. „Schimb foarte bun de opinii cu comisarul Valdis Dombrovskis cu privire la situația macroeconomică și fiscală a României.
Citește și: Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare
Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în strânsă legătură”, a scris premierul pe contul său de X.
După întâlnirea cu Dombrovskis, acesta are pe agendă un prânz de lucru cu comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, și apoi o discuție cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru Drepturi sociale și competențe.
Premierul a explicat că discuțiile sunt importante pentru România, mai ales în contextul pregătirii rectificării bugetare și a ședinței ECOFIN din octombrie, dar și pentru poziția pe care țara noastră o va avea în negocierile legate de viitorul program de finanțare al Uniunii Europene.
Potrivit acestuia, România trebuie să rămână un partener de încredere și să își asigure o poziție cât mai bună la masa discuțiilor europene.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de […]
30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba
30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 18 septembrie 2025, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Dintre […]
România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece
România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece Un nou vortex polar care se formează în jurul Arcticii ar putea să ne aducă iarna mai devreme decât ne-am obișnuit. Meteorologii spun că, teoretic, zăpada ar putea să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă, însă deocamdată e greu de spus […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme” Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de...
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul...
Știrea Zilei
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în 20 de ani
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în...
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în...
Curier Județean
FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți
Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii...
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...