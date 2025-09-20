Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare

Premierul Ilie Bolojan i-a strâns pe șefii marilor magazine la discuții despre prețurile la alimente. Le-a cerut să promoveze mai mult produsele românești, inclusiv în magazinele din străinătate, dar patronii au spus că au o problemă: nu au flux constant de marfă.

Discuția a durat peste două ore, iar la final, magazinele au spus că, deși nu sunt de acord cu plafonarea prețurilor, se vor conforma deciziei guvernului. În prezent, pentru 17 categorii de produse de bază -lapte, ouă, ulei, carne proaspătă, mere, struguri -adaosul comercial este plafonat la maxim 5%.

Decizia finală privind plafonarea va fi luată săptămâna viitoare, după ce PSD și PNL pornesc de pe poziții opuse: PSD și UDMR vor să o mențină până la sfârșitul anului, iar liberalii și USR vor să renunțe de la 1 octombrie.

Specialiștii în retail spun că, deși plafonarea n-ar fi trebuit introdusă inițial, acum nu e rău să rămână, pentru că nu costă statul nimic și ajută consumatorii. Problema reală rămâne aprovizionarea: magazinele lucrează doar sporadic cu fermierii locali, care nu sunt organizați în cooperative, așa cum se întâmplă în alte țări europene.

