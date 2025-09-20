Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare
Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare
Premierul Ilie Bolojan i-a strâns pe șefii marilor magazine la discuții despre prețurile la alimente. Le-a cerut să promoveze mai mult produsele românești, inclusiv în magazinele din străinătate, dar patronii au spus că au o problemă: nu au flux constant de marfă.
Discuția a durat peste două ore, iar la final, magazinele au spus că, deși nu sunt de acord cu plafonarea prețurilor, se vor conforma deciziei guvernului. În prezent, pentru 17 categorii de produse de bază -lapte, ouă, ulei, carne proaspătă, mere, struguri -adaosul comercial este plafonat la maxim 5%.
Decizia finală privind plafonarea va fi luată săptămâna viitoare, după ce PSD și PNL pornesc de pe poziții opuse: PSD și UDMR vor să o mențină până la sfârșitul anului, iar liberalii și USR vor să renunțe de la 1 octombrie.
Specialiștii în retail spun că, deși plafonarea n-ar fi trebuit introdusă inițial, acum nu e rău să rămână, pentru că nu costă statul nimic și ajută consumatorii. Problema reală rămâne aprovizionarea: magazinele lucrează doar sporadic cu fermierii locali, care nu sunt organizați în cooperative, așa cum se întâmplă în alte țări europene.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluați profesorii din România. Într-un interviu acordat revistei Dilema, acesta a menționat contrastul dintre disfuncționalitățile vizibile ale școlii românești și evaluările aproape perfecte ale cadrelor didactice, […]
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 22 septembrie – 20 octombrie. Până la jumătatea lunii octombrie, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Administrația Națională de […]
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Care este valoarea tichetelor După lungi amânări, programul Rabla se reia în sfârşit, dar cu un buget redus. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere începând cu data de 30 septembrie, însă vor exista câteva schimbări. Administraţia Fondului pentru Mediu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare
Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare Premierul Ilie Bolojan i-a strâns...
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel...
Știrea Zilei
VIDEO | Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Expoziții ale producătorilor locali, ateliere pentru copii, demonstrații culinare și tehnice, gimnastică pe cai și animal show
Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Expoziții ale producătorilor locali, ateliere pentru copii, demonstrații culinare și tehnice, gimnastică pe cai...
20 septembrie: Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Eustatie, a soției sale Teopista și a fiilor lor, Agapie și Teopist
20 septembrie: Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Eustatie, a soției sale Teopista și a fiilor lor, Agapie și Teopist În fiecare...
Curier Județean
Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole
Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole Târgul APULUM AGRARIA 2025 începe astăzi la...
20-21 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
20-21 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile supravegheate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi...
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de patru ani
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de...