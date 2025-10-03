Ilie Bolojan, după 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea României în incapacitate de plată”. Premierul anunță următoarele obiective

Ilie Bolojan, bilanț la 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea României în incapacitate de plată”. Ce urmează pentru economie și energie

Ilie Bolojan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Șeful Guvernului a subliniat că măsurile luate nu au reprezentat austeritate, ci decizii necesare pentru a stabiliza finanțele țării.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Guvernul a preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare și am luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea României, fără ele am fi avut efecte grave pentru cetățenii noștri.

Am evitat, practic, intrarea în incapacitatea de plată, pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din UE, noi aveam puțin peste 30% față de media de peste 40% și pe fondul cheltuielilor supradimensionate cu peste 30 de miliarde de euro, anul acesta și anii trecuți.

Iar agențiile de rating au confirmat. Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că prioritățile Guvernului au vizat atât creșterea colectării veniturilor, cât și evitarea blocajelor majore în relația cu Uniunea Europeană:

„Am evitat suspendarea fondurilor europene și mai mult am renegociat programul PNRR care era amânat și am fi intrat într-un blocaj, am renegociat jaloanele pentru a putea face anul acesta încă o cerere de plată. Pe programul SAFE am obținut o sumă importantă pentru România, ca să asigurăm investiții în infrastructură civilă, militară și să internalizăm o parte din această producție militară, în așa fel încât să creem condiții de dezvoltare pentru apărarea din România.”

În ceea ce privește perioada următoare, premierul a punctat două direcții esențiale: colectarea veniturilor și reducerea cheltuielilor.

„Doar în felul acesta vom avea bugete echilibrate și vom putea continua investițiile. Degeaba am mărit taxele, dacă nu intră banii colectați în bugetul statului. Pentru asta trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem evaziunea fiscală, să combatem munca la negru.”

Bolojan a mai arătat că reforma administrației locale și reducerea posturilor bugetare rămân obiective urgente: „Reducerea posturilor e o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică, în perioada următoare. Să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic.

Comasarea de agenții și structuri. Interzicerea cumului pensiei și salariului este un element important care trebuie pus în practică. Suntem, pe cale să găsim formula constituțională pentru a-l pune în aplicare.”

În domeniul energetic, premierul a precizat că România trebuie să-și asigure securitatea energetică prin finalizarea proiectelor întârziate și prin diversificarea producției:

„Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată și termocentralele la care lucrările lâncezesc. Susținerea proiectetelor nucleare, în special zona de la Cernavodă, și urgentarea lucrărilor. Să avem un mix energetic în anii următori care să asigure o energie competitivă în România.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI