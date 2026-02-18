Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”
Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”
Premierul Ilie Bolojan a afirmat marți, 17 februarie, că amânările repetate ale Curții Constituționale în dosarul pensiilor speciale au consecințe directe asupra intereselor României, într-o intervenție la TVR.
Potrivit acestuia, tergiversarea deciziei riscă să blocheze accesul la fonduri europene esențiale prin PNRR.
„Aceste lucruri nu ne ajută”, a spus premierul.
Întrebat la ce se așteaptă mâine din partea CCR, premierul a spus: „Acest proiect a fost pregătit de guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituționale, ținând cont de deciziile pe care CCR le-a dat și căutând să răspundem (…) Din punctul meu de vedere, acest proiect este constituțional, dar asta este perspectiva noastră. În ceea ce privește ce va decide CCR, eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”.
Premierul a avertizat că o nouă amânare ar putea avea consecințe financiare serioase.
„Este foarte probabil ca România să piardă cei 231 milioane de euro, care sunt reținuți din cererea de plată anterioară”, a spus premierul, întrebat ce ar însemna o nouă amânare pentru România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h
COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până miercuri, 18 februarie 2026, la ora 23.00, atenționarea Cod Galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă care vizează zona de munte din sudul județului Alba și alte județe din […]
Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei
Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei Ministerul Energiei a făcut public, marți seară, 17 februarie 2026, proiectul unei Ordonanțe de urgență care reglementează măsurile aplicabile pe piața gazelor naturale în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Inițiativa are ca […]
Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare
Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare Venitul minim de incluziune (VMI) rămâne și în 2026 un instrument important de sprijin pentru persoanele și familiile cu resurse financiare limitate. Venitul minim de incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, menit să asigure […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h
COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h Administrația Națională...
Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei
Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei...
Știrea Zilei
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante Criza transportului...
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de...
Curier Județean
AMENZI pentru partidele politice care nu curăță panourile de afișaj din Alba Iulia după terminarea campaniilor electorale: Regulament local revizuit, în consultare publică
AMENZI pentru partidele politice care nu curăță panourile de afișaj din Alba Iulia după terminarea campaniilor electorale: Regulament local revizuit,...
VIDEO | Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant
Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant Drumarii...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...