Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat marți, 17 februarie, că amânările repetate ale Curții Constituționale în dosarul pensiilor speciale au consecințe directe asupra intereselor României, într-o intervenție la TVR. 

Potrivit acestuia, tergiversarea deciziei riscă să blocheze accesul la fonduri europene esențiale prin PNRR.

„Aceste lucruri nu ne ajută”, a spus premierul.

Întrebat la ce se așteaptă mâine din partea CCR, premierul a spus: „Acest proiect a fost pregătit de guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituționale, ținând cont de deciziile pe care CCR le-a dat și căutând să răspundem (…) Din punctul meu de vedere, acest proiect este constituțional, dar asta este perspectiva noastră. În ceea ce privește ce va decide CCR, eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”.

Premierul a avertizat că o nouă amânare ar putea avea consecințe financiare serioase.

„Este foarte probabil ca România să piardă cei 231 milioane de euro, care sunt reținuți din cererea de plată anterioară”, a spus premierul, întrebat ce ar însemna o nouă amânare pentru România.

