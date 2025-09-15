Premierul Ilie Bolojan anunță progrese majore în procesul de aderare la OCDE: România aproape de statutul de membru cu drepturi depline

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a intrat în ultima etapă a procesului de aderare la OCDE, fiind tot mai aproape de a deveni membru cu drepturi depline.

Țara a finalizat aproape două treimi din cele 25 de evaluări tehnice necesare, care acoperă domenii precum guvernanță, anticorupție, politici fiscale, educație, mediu și agricultură, a precizat premierul după întâlnirea cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

„La trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a declarat Ilie Bolojan, mulțumind tuturor celor implicați în proces.

Premierul a precizat că statutul de membru OCDE va permite țării să preia cele mai bune practici în politici publice și să participe activ la soluții pentru provocările globale.

Bolojan a adăugat că guvernul este hotărât să finalizeze procesul de aderare anul viitor și a evidențiat oportunitatea de a moderniza politicile și practicile interne pentru vieți mai bune, conform devizei OCDE.

România a primit foaia de parcurs în 2022, iar obiectivul oficial este ca țara să devină membru cu drepturi depline în 2026.

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat progresele României în acest proces, precizând că aderarea reprezintă un obiectiv strategic pentru țară, oferind recunoaștere internațională, creșterea atractivității pentru investiții și posibilitatea de a accesa finanțări mai avantajoase pentru dezvoltare.

