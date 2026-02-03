IGSU, avertisment despre pericolul apelor înghețate: ,,Gheața nu este un loc de joacă, un pas greșit poate fi fatal”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite un mesaj important, adresat în special părinților, pentru a nu-și lăsa copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau a bălților înghețate. Aceștia aduc aminte de incidentul celor doi copii dintr-un sat din Sibiu.

„Ieri, într-un sat din Sibiu, doi copii și-au pierdut viața în urma unui joc care, la prima vedere, poate părea inofensiv. În doar câteva clipe, o joacă obișnuită s-a transformat într-o tragedie.

Adresăm un apel sincer către părinți: NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate.

Vorbiți-le despre riscuri și explicați-le că gheața NU este un loc de joacă.

Gheața se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute”, menționează IGSU.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI