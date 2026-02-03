Curier Județean

IGSU, avertisment despre pericolul apelor înghețate: ,,Gheața nu este un loc de joacă, un pas greșit poate fi fatal”

Mif Lorena

Publicat

acum o oră

în

De

IGSU, avertisment despre pericolul apelor înghețate: ,,Gheața nu este un loc de joacă, un pas greșit poate fi fatal”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite un mesaj important, adresat în special părinților, pentru a nu-și lăsa copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau a bălților înghețate. Aceștia aduc aminte de incidentul celor doi copii dintr-un sat din Sibiu.

„Ieri, într-un sat din Sibiu, doi copii și-au pierdut viața în urma unui joc care, la prima vedere, poate părea inofensiv. În doar câteva clipe, o joacă obișnuită s-a transformat într-o tragedie.

Adresăm un apel sincer către părinți: NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate.

Vorbiți-le despre riscuri și explicați-le că gheața NU este un loc de joacă.

Gheața se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute”, menționează IGSU.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

3 februarie 2026

De

Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 4 februarie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie. Este vorba de tabloul ,,Prinderea lui Horea”, realizat de […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba: Amenzi de peste 1 milion de lei după aproape 5.700 de controale la unități din domeniul alimentar, în anul 2025. Care au fost cele mai frecvente neconformități identificate

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

3 februarie 2026

De

DSVSA Alba: Amenzi de peste 1 milion de lei după aproape 5.700 de controale la unități din domeniul alimentar, în anul 2025. Care au fost cele mai frecvente neconformități identificate Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, pe tot parcursul anului 2025, un […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”: Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la cele două secțiuni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

3 februarie 2026

De

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”: Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la cele două secțiuni Elevii Colegiul Militar din Alba Iulia au obținut performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”. Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la […]

Citește mai mult