ICCJ dorește să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistraților

Intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor a fost anunțată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, joi, 4 decembrie.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată şedinţa Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, anunţă, joi, ICCJ, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în cadrul şedinţei Secţiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuţiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, conform Digi 24.

Marți a avut loc ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului, în cadrul căreia Guvernul și-a asumat răspunderea pe Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative legate de pensiile de serviciu.

Documentul prevede noile condiții de pensionare pentru magistrați și modul de calcul al pensiilor acestora, însă a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI