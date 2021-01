Iarăși probleme financiare la Unirea Alba Iulia? ”Alb-negrii” speră în finanțare de la primăria municipiului | Primăvară cu multe semne de întrebare

Pe Unirea Alba Iulia nu o așteaptă o perioadă prea liniștită, problemele venind din perspectiva financiară. Divizionara terță din Cetatea Marii Uniri speră ca în scurt timp să obțină o finanțare permanentă de la primăria municipiului reședință de județ, o variantă ce ar trebui luată serios în calcul de aleșii locali.

În toamnă, după aproape un deceniu, în contexul campaniei electorale, divizionara terță a primit suma de 400.000 de lei, deblocându-se robinetul banilor publici, pe fond de campanie electorală. Având la îndemână exemplele celorlalte grupări din Alba, CSO Cugir, Industria Galda de Jos și CS Ocna Mureș, ce se bazează pe un buget asigurat în proporție covârșitoare de autoritățile locale, firesc ar să se producă acest lucru și în Alba Iulia.

*Ultimii ani, “roller coaster”

Din 2016, când a revenit pe a treia scenă fotbalistică, la cerere, Unirea Alba Iulia a trăit un veritabil roller coaster din punct de vedere financiar, existența echipei depinzând total de banii ce-i revin în urma transferurilor lui Nicolae Stanciu, internaționalul român ce a plecat în Belgia (Anderlecht), Cehia (Sparta Praga), Arabia Saudită (Al Ahli), Cehia (Slavia Praga). Perioade de liniște, când s-au implicat Mihai Oancea și Gicu Grozav, urmate de luni întregi de incertitudine și multiple perioada ce derivau din criza financiară. Ultimul exemplu a fost oferit în primăvara anului trecut când, rușinos, Unirea Alba Iulia nu s-a prezentat la meciul de acasă cu Viitorul Șelimbăr, pierdut la “masa verde”. O a doua neprezentare, le Bistrița, ar fi însemnat o umilință pentru istoria unui club înființat în 1924, adică în urmă cu 97 de ani, respectiv excluderea din campionat! A venit pandemia de coronavirus, cu înghețarea campionatului și apoi au intrat banii de la Al Ahli, în jur de 260.000 de dolari. S-au achitat restanțele acumulate la jucători în 2019, alte datorii, lucrurile s-au reglat, însă banii sunt pe sfârșite și nu se poate continua la nesfârșit, nu poate fi vorba de un proiect pe termen mediu și lung bazându-te doar pe “injecțiile” financiare venite grație lui Nicolae Stanciu, devenit, indirect, principalul sponsor al echipei de unde a plecat în fotbalul mare! Ar fi doar prelungirea unui chin…

*Trei luni de restanțe

Momentan situația este destul de neplăcută în tabăra “alb-negrilor”, ce au în acest moment două luni de restanțe contactuale, care în aceste zile vor deveni trei (salariile pe octombrie, noiembrie, decembrie). Din aceste motive, divizionara terță nu intenționează să efectueze prea multe achiziții în această pauză competițională (au plecat Dr. Pop și S. Fulea – împrumuturi expirate de la Performanța Ighiu), mizându-se pe tinerii din curte, și s-a renunțat și la ideea unui cantonament centralizat, fie și în localitate.

Problema restanțelor trebuie analizată comparativ, raportat la celelalte conjudețene, CSO Cugir, CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos, colegele de serie, unde jucătorii sunt cu drepturile la zi! Apropo, lăudabil modul onorabil în care au înțeles găldenii să încheie anul 2020, respectiv să plătească tot până la finele anului, deși nu mai sunt șanse prea mari să se continue activitatea fotbalistică în comună.

Fotbalistic vorbind, reunirea este în 18 ianuarie, fiind stabilite 5 jocuri de verificare până în acest moment, cu CS Hunedoara (6 și 13 februarie), Măgura Cisnădie (10 și 24 februarie), Hermannstadt 2 (27 februarie), căutându-se un adversar de calibru (eșalon superior) pentru ultima repetiție, în 6 martie. Pentru a respecta condițiile medicale ale perioadei Adrian Bicheși va împărți lotul în trei grupe, tocmai pentru a se evita probleme legate de COVID-19, după ce în toamnă uniriștii au avut mult de suferit din pricina infectărilor ce au decimat efectiv lotul.