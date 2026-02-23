Hidro Mecanica Șugag, retrasă din Liga 3! CSC Ghiroda și Giarmata Vii – avantajată, se încinge lupta din Seria 7
Hidro Mecanica Șugag, retrasă din Liga 3! Avantajată va fi CSC Ghiroda și Giarmata Vii din Seria 7
„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag nu va juca în această primăvară în Seria 7 din Liga 3, iar avantajată de acest abandon este echipa CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Gruparea din Timiș (locul 6) ar strânge 29 de puncte, inflamându-se lupta pentru play-off, în condițiile în care se micșorează ecartul față de contracandidatele Metalurgistul Cugir (locul 3, 32 de puncte), Viitorul Arad (locul 4, 31) și Unirea Sântana (locul 5, 30)
„Am mai achitat din restanțe către jucători, dar atât. Echipa nu va mai juca în retur în Liga 3, vedem de la vară unde vom începe. Președintele Ioan Budin trebuia să trimită documentele către FRF în privința retragerii„, a confirmat primarul Constantin Jinar.
Citește și: Inter Sibiu – Hidro Mecanica Șugag 4-1 (2-0), într-o partidă amicală | Vizitatorii au testat mai mulți jucători la primul meci al anului
Chiar dacă FRF a programat meciul Viitorul Arad – Hidro Mecanica Șugag, în prima rundă din 2026, la finele săptămânii, acesta nu se va disputa, urmând a fi omologat la „masa verde”
Avantajată de această retragere va fi CSC Ghiroda și Giarmata Vii, care pe teren a obținut numai o remiză în confruntarea din etapa a 13-a (2-2, în deplasare, a doua rundă din retur), în 15 noiembrie. Asta, întrucât rezultatele înregistrate în retur (respectiv cele 6 etape disputate anul trecut) vor fi anulate și se vor omologa 0-3 la „masa verde”, la fel cum se va petrece și în cele 5 jocuri rămase din sezonul regular!
După anunțul retragerii, când antrenamentele au fost sistate, la finele lunii ianuarie, jucătorii și-au găsit alte destinații: E. Codrea (Unirea DMO), F. Budin și Kosmyna-Vingărzan (Viitorul Sântimbru), B. Găldean (Spicul Daia Română), F. Șerban și Dreghiciu (Performanța Ighiu), ca să pomenim câteve nume
Hidro Mecanica Șugag a promovat în vară, fără a juca, în premieră în Liga 3 și a avut un parcurs dezastruos (două puncte în 17 etape). Retragerea din eșalonul terț ar însemna ca activitatea în stagiunea următoară să înceapă în Liga 5 (ultimul eșalon competițional județean), dar sunt semnale că vor fi primiți în Liga 4
