Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba

Un dosar amplu privind fraudarea fondurilor europene s-a încheiat, joi, 28 mai 2026 la Tribunalul Alba cu condamnarea mai multor persoane fizice și juridice implicate într-un mecanism de utilizare a unor documente false sau inexacte pentru obținerea de finanțări nerambursabile.

Instanța a reținut că inculpații au acționat în diverse forme de participare penală – complicitate, instigare și fals în declarații – în legătură cu un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, în cadrul căruia au fost depuse documente considerate nereale privind angajări, state de plată și evidențe contabile.

Persoanele fizice au fost condamnate la pedepse cuprinse între 9 luni și 2 ani și 6 luni de închisoare, majoritatea fiind pentru complicitate la folosirea de documente false în formă continuată, respectiv fals în declarații.

Deși instanța a stabilit pedepse privative de libertate, executarea acestora a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani, inculpații fiind obligați să respecte o serie de măsuri stricte: prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă, participarea la programe de reintegrare socială și efectuarea a 100 de zile de muncă în folosul comunității. Instanța a avertizat că orice abatere sau comiterea unei noi infracțiuni poate duce la executarea pedepselor în regim de detenție.

În plus, tuturor inculpaților persoane fizice li s-au aplicat interdicții de a ocupa funcții publice sau de a fi aleși în autorități publice pentru o perioadă de 5 ani, ca măsuri complementare și accesorii.

În cauză au fost condamnate și două societăți comerciale, considerate implicate în mecanismul infracțional prin utilizarea și transmiterea de documente false pentru justificarea unor cereri de plată. Una dintre firme a primit o amendă penală de 50.000 de lei, iar cealaltă de 45.000 de lei, ambele fiind sancționate suplimentar cu interdicția de a participa la proceduri de achiziții publice timp de 3 ani. Una dintre societăți a fost obligată și la publicarea hotărârii de condamnare într-un ziar local, pe cheltuiala sa.

Instanța a dispus și restituirea parțială a prejudiciului, respectiv suma de 4.329,60 lei plus dobânzi, către instituția care a gestionat fondurile europene, precum și a consemnat că o parte semnificativă din prejudiciu, de peste 410.000 de lei, fusese deja recuperată înainte de trimiterea în judecată. De asemenea, au fost desființate mai multe înscrisuri considerate falsificate, incluzând contracte de muncă, registre REVISAL, state de plată și rapoarte de monitorizare utilizate în cadrul proiectului.

Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termenul prevăzut de lege.

sursa: ReJust

