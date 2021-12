Heliportul de la Blaj, cel mai modern din județul Alba, mai aproape de a deveni realitate: A primit undă verde din partea APM Alba

De ce nu pot fi majorate pensiile în mod diferit. Ce spune ministrul Muncii?

Marius Budăi, ministrul Muncii, a spus, în cursul zilei de marți, 28 decembrie, la Antena 3, că pensionarii care încasează pensii mici nu pot beneficia de o creștere procentuală a pensiei mai mare decât creșterea procentuală a celor cu pensii mult mai mari.

„Daca te raportezi la pensia minima de 1.000 de lei si la cat sunt unele pensii in plata, da, ecartul este foarte mare. Trebuie sa lucram la baza de jos a pensiilor, dar nu putem majora, cum am auzit multe idei, pensiile in mod diferit, pentru ca este neconstitutional, pensiile sunt bazate pe contributivitate.

A, pot sa vin cu masuri ca azi, de genul ridicarii pragului venitului pentru compensarea medicamentelor. Cu masuri de acest fel poti sa vii pentru cei de jos. Dar pensiile trebuie majorate la fel. Vorbesc de pensiile din sistemul public de pensii”, a declarat Budăi.

Sursa: stiripesurse.ro