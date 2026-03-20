Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia
Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci.
Citește și: FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”
Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, originar din Sântimbru, județul Alba, a murit la vârsta de 59 de ani la începutul lunii martie 2026.
Născut pe 19 iunie 1966, Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră.
Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.
După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.
VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja”
VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja” Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și […]
VIDEO | ,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști
,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști În cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în colaborare cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia, a organizat […]
FOTO | Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II
Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II Eleva Ayana Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română. Reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș au transmis că rezultatul […]
Bugetul de stat pe 2026, aprobat în Parlament: Deficit de 6,2% din PIB și datorie publică de 61,8% din PIB. Peste 2,8 milioane de pensionari vor primi bani de la Guvern, în două tranșe
Bugetul de stat pe 2026, aprobat în Parlament: Deficit de 6,2% din PIB și datorie publică de 61,8% din PIB....
Simularea Evaluării Naționale 2026: Elevii din școlile afectate de boicot pot susține probele în altă perioadă
Simularea Evaluării Naționale 2026: Elevii din școlile afectate de boicot pot susține probele în altă perioadă Elevii din clasa a...
Păcănelele urmează să fie interzise și în municipiul Blaj: Consultare publică pe tema proiectului de HCL
Păcănelele urmează să fie interzise și în municipiul Blaj: Consultare publică pe tema proiectului de HCL Primăria Blaj a pus,...
TRAGEDIE în Alba: Un motociclist de 38 de ani, DECEDAT la Rimetea. Bărbatul era cetățean maghiar și i s-ar fi făcut rău în timpul unei ieșiri
TRAGEDIE în Alba: Un motociclist de 38 de ani, DECEDAT la Rimetea. Bărbatul era cetățean maghiar și i s-ar fi...
VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja”
VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...