Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare  al municipiului Alba Iulia

Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci.

Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, originar din Sântimbru, județul Alba, a murit la vârsta de 59 de ani la începutul lunii martie 2026.

Născut pe 19 iunie 1966, Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră.

Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja”

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja" Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și […]

VIDEO | ,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

,,Polițist pentru o zi" la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști În cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în colaborare cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia, a organizat […]

FOTO | Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II

Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II Eleva Ayana Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română. Reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș au transmis că rezultatul […]

