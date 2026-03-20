Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia

Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci.

Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, originar din Sântimbru, județul Alba, a murit la vârsta de 59 de ani la începutul lunii martie 2026.

Născut pe 19 iunie 1966, Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră.

Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.

