FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”

A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”

Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 și originar din Sântimbru, județul Alba, a murit la vârsta de 59 de ani.

,,O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani.

Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră. Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.

Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată într-o postare publicată de CS Dinamo.

FOTO: CS Dinamo (Facebook)

