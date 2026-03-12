FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”
A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”
Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 și originar din Sântimbru, județul Alba, a murit la vârsta de 59 de ani.
,,O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani.
Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră. Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.
După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.
Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată într-o postare publicată de CS Dinamo.
FOTO: CS Dinamo (Facebook)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce tarife vor plăti utilizatorii și ce reguli trebuie respectate
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce tarife vor plăti utilizatorii și ce reguli trebuie respectate Sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” va fi disponibil în municipiu începând cu 16 martie 2026, iar utilizatorii vor putea închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație. […]
FOTO | Lucrări de întreținere și reparații a carosabilului pe DN 74, între Meteș și Zlatna: ,,Intervențiile constau în repararea zonelor degradate”. TRAFIC dirijat
FOTO | Lucrări de întreținere și reparații a carosabilului pe DN 74, între Meteș și Zlatna: ,,Intervențiile constau în repararea zonelor degradate”. TRAFIC dirijat Lucrări de întreținere a carosabilului au loc în această perioadă pe DN 74, între Meteș și Zlatna, unde echipele intervin pentru repararea zonelor degradate ale drumului. Intervențiile sunt realizate de Secția […]
14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților” Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui manifest pentru educație, sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 19:00, în Piața Cetății din Alba Iulia, ca reacție față de intenția […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil, într-un final apoteotic, în câteva luni”
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil, într-un final apoteotic, în câteva luni” Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a...
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist...
Știrea Zilei
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat...
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se...
Curier Județean
FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce tarife vor plăti utilizatorii și ce reguli trebuie respectate
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce...
FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”
A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...