Guvernul stabilește cadrul pentru construcția fabricilor militare în România: Un prim pas pentru folosirea fondurilor UE din programul SAFE
Guvernul stabilește cadrul pentru construcția fabricilor militare în România
Guvernul a dezbătut în ședința de joi, 30 octombrie 2025, o ordonanță de urgență care stabilește cadrul prin care în România pot fi dezvoltate fabricile de armament și cele în care sunt realizate vehicule militare.
Este primul pas pe care Executivul îl face pentru a putea folosi banii europeni oferiți sub forma unui împrumut în programul SAFE, scrie tvrinfo.ro.
Suma pe care sub forma unui împrumut o primește Guvenul României, în programul SAFE, este de 16 miliarde de euro.
Ordonanța de urgență discutată în ședința de joi, 30 octombrie 2025, a Executivului stabilește cum pot fi încheiate acorduri și parteneriate cu alte state în așa fel încât fabricile de armament, dar și de muniție din România să poată să înceapă să producă atât vehicule militare, cât și toate acele elemente de care e nevoie pentru dotarea Armatei Române.
Programul SAFE va începe, cel mai probabil, în al doilea trimestru al anului 2026, iar în ședința de Guvern de vineri, 31 octombrie 2025, va fi aprobată această ordonanță de urgență.
Joi, 30 octombrie 2025 a lipisit avizul de la Ministerul Finanțelor.
Ordonanța urmează să fie trimisă apoi la Administrația Prezidențială, unde va fi discutată și avizată în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru că vizează apărarea României și securitatea națională.
foto – intrarea în Uzina Mecanică Cugir (cu rol ilustrativ)
