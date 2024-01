Guvernul României simplifică procesul de eliberare a cărților de identitate: Noi reglementări și cărți electronice pentru toți cetățenii

Guvernul României a adoptat joi o serie de modificări legislative privind eliberarea cărților de identitate provizorii și procedurile asociate schimbărilor de domiciliu sau altor motive admise. Aceste schimbări vin ca parte a unui efort de debirocratizare și simplificare administrativă, conferind cetățenilor acces mai facil la documentele lor de identitate.

Potrivit comunicatului Guvernului, cetățenii pot solicita acum o adeverință privind istoricul domiciliar de la orice Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, eliminând necesitatea de a merge la serviciul local specific zonei de domiciliu.

Un alt aspect important reglementat este eliberarea cărții de identitate provizorii, care are un termen de valabilitate de un an în cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate permanentă sau temporar nu se pot realiza procedura preluării datelor biometrice. De asemenea, cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România, pot beneficia de această carte cu o valabilitate de un an.

Începând cu 1 ianuarie 2024, toți cetățenii români vor primi noi cărți electronice de identitate, înlocuind buletinele tradiționale. Aceste cărți electronice vor conține date biometrice precum numele, fotografia, data nașterii, codul numeric personal și două amprente digitale. Ele pot fi utilizate ca document de călătorie în toate țările membre ale Uniunii Europene și în statele care recunosc aceste cărți electronice de identitate.

De asemenea, cetățenii care refuză să primească noile cărți electronice pot solicita în continuare un buletin clasic. Cu toate acestea, cărțile de identitate simple, care sunt alternativa la cele electronice, vor fi utilizate doar la nivel național, în timp ce cele emise până la sfârșitul anului vor rămâne valabile ca documente de călătorie.

Un proiect de OUG al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) elimină limitările privind termenul de emitere a cărților de identitate pentru călătorii peste granițe. Astfel, cărțile de identitate emise după 31 decembrie 2023, dar care sunt încă valabile, pot fi utilizate ca documente de călătorie. Această schimbare elimină condiția anterioară ca actele de identitate să fie emise până la această dată pentru a fi folosite în călătoriile internaționale.

