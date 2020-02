Guvernul Orban, un nou apel pentru proiectul pilot de tip ‘After-School’. La ce sumă se ridică investiția

“Guvernul Orban va lansa în dezbatere publică un nou apel pentru un proiect-pilot de tipul ‘After-School’, din bani europeni”, a anunțat vicepremierul interimar Raluca Turcan. Aceasta spune că este vorba despre “20 de milioane de euro pentru un nou program-pilot ‘Școală după Școală’ începând cu luna septembrie 2020”.

“Beneficiarii vor fi elevi care provin din zone defavorizate și familii dezavantajate, copii care sunt expuși riscului de abandon școlar. Prin acest proiect fiecare elev va beneficia de o finanțare de 200 de lei pentru programe de tipul ‘After-School’”, declară Turcan.

Aceasta precizează că prin programul în valoare de 20 de milioane de euro Guvernul Orban țintește “îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar; reducerea dificultăților și discrepanțelor în însușirea abilităților de scris, citit și socotit; îmbunătățirea rezultatelor școlare și crearea oportunităților de dezvoltarea a unor abilități de viață independentă, precum și prevenirea neglijării copiilor; întoarcerea părinților la lucru”.

“Ne propunem să asigurăm toate condițiile pentru a reduce spre zero fenomenul părăsirii timpurii a școlii în zonele vizate de proiect. Dorim ca toți copiii să finalizeze învățământul obligatoriu și să aibă mai multe șanse în viață. Programul adaugă ani de școală, iar orice an în plus la educația unui copil înseamnă scăderea cu 8,2% a investițiilor în sănătate, scăderea cu 8% a șomajului și creșterea cu 9,8% a veniturilor la înaintarea în vârstă”, susține Turcan.

Vicepremierul anunță că, “după etapa de testare, vom propune un calendar de măsuri pentru generalizarea acestui program finanțat din bani de la bugetul de stat și fonduri europene”.

sursa: edupedu.ro