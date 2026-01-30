Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE
Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE
Termenul de tranziție RO e-Factura este introdus de Guvern până la 1 iunie 2026. Persoanele fizice impozitabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la termenul decis. Această amânare are scopul de a permite o perioadă de adaptare, de testare fucțională a paltformei, precum şi un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeaşi amânare, spune Guvernul.
Modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea şi debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puţin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.
Ordonanţa pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026.
„Astfel, persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026. Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcţională a platformei, precum şi un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeaşi amânare”, anunţă Guvernul.
Prin Ordonanţă, Guvernul a aprobat şi clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării şi din Munţii Apuseni.
„Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinţei de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuinţe de domiciliu (excepţie fac cele utilizate pentru activităţi economice) şi pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului”, arată Executivul într-un comunicat.
Astfel, pentru persoanele din aceste localităţi care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate astfel: fie se compensează cu alte obligaţii fiscale, fie se restituie conform legii.
„Zonele din Munţii Apuseni şi Biosfera Rezervaţiei Delta Dunării beneficiază de facilităţi fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale şi economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susţine populaţia şi activitatea economică. Facilităţile fiscale au fost introduse în anii ’90, imediat după tranziţia economică, ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore”, se menţionează în comunicat.
Totodată, a fost aprobată o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispoziţiilor interne naţionale cu Convenţia cadru OCDE privind impozitarea. Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicţie cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obţinerii statutului de membru OCDE.
