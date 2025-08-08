Guvernul amână cu cinci luni tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj

Guvernul Bolojan amână până la sfârșitul anului tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj

Tăierea serviciilor medicale pentru pacienții prinși în programele naționale de sănătate a fost amânată cu cinci luni de Guvernul Bolojan. Pacienții vulnerabili, cu HIV/SIDA, TBC și alte afecțiuni beneficiază, până la finalul anului 2025, de pachetul complet de servicii medicale de bază, chiar dacă nu sunt asigurați.

Guvernul Bolojan a aprobat vineri, 8 august 2025, la propunerea ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, o măsură care amână până la 1 ianuarie 2026 intrarea în vigoare a restricțiilor privind accesul la servicii medicale pentru pacienții incluși în programele naționale de sănătate, cu excepția celor oncologici, care nu realizează venituri și nu plătesc contribuții la sănătate.

Decizia vine ca reacție la modificările aduse prin Legea nr. 141/2025, parte a primului pachet de măsuri fiscal-bugetare, care a stabilit că, începând cu 1 august 2025, pacienții din aceste programe nu mai beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuției. Aceștia urmau să aibă acces doar la tratamentele și serviciile incluse în programul național de sănătate de care aparțin și la serviciile conexe necesare acestora, fără a mai avea acces la întreg pachetul de servicii de bază oferit persoanelor asigurate.

Perioadă de tranziție până la finalul anului

Pentru a evita apariția unor sincope în tratamente și pentru a preveni riscurile asociate cu boli transmisibile precum tuberculoza și HIV/SIDA, Guvernul a decis acordarea unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2025. În această perioadă, pacienții neasigurați incluși în programele naționale de sănătate vor continua să beneficieze de întregul pachet de servicii medicale de bază, suportat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), în aceleași condiții ca persoanele asigurate.

Beneficiarii măsurii: pacienți cu afecțiuni cu impact major asupra sănătății publice

Potrivit Ministerului Sănătății, în categoria beneficiarilor acestei perioade de tranziție se regăsesc și pacienți cu afecțiuni de o importanță strategică pentru sănătatea publică, cum sunt cei infectați cu HIV/SIDA sau cei diagnosticați cu tuberculoză, două categorii cu risc ridicat de transmitere și care necesită tratament continuu și monitorizare atentă.

Guvernul subliniază că această perioadă va permite pacienților neasigurați să își reglementeze situația prin încheierea unui contract de asigurare de sănătate, acolo unde este posibil, sau prin includerea în categoriile scutite de plată a contribuției.

Pacienții oncologici rămân exceptați de la plata contribuției

Ministrul Rogobete a reiterat că pacienții cu afecțiuni oncologice rămân în continuare exceptați de la noile restricții. Aceștia își păstrează calitatea de asigurat fără plata contribuției, chiar dacă nu obțin venituri, în baza prevederilor Legii 141/2025.

Context legislativ:

Legea nr. 141/2025 a modificat art. 224 din Legea sănătății (nr. 95/2006), limitând statutul de asigurat fără contribuție pentru pacienții din programele naționale, cu excepția celor oncologici;

Actul normativ aprobat azi de Guvernul Bolojan amână aplicarea acestor prevederi până la 1 ianuarie 2026 pentru pacienții neasigurați din celelalte programe naționale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI