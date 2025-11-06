Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. Peste 35 de milioane de lei colectați în prima lună

Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. În prima lună au fost colectați peste 35 de milioane de lei

Pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, în luna august, cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) – principala sursă de finanțare a sistemului public de sănătate. August a fost prima lună de aplicare a Legii nr. 141/2025, care prevede plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și pentru această categorie de pensionari, potrivit unei analize Economica.net.

Noua lege reprezintă cea mai amplă reformă a sistemului de finanțare a sănătății din ultimii 26 de ani, vizând extinderea bazei de contribuabili pentru a acoperi creșterea cheltuielilor din domeniul medical.

Venituri record și deficit redus la Fondul Sănătății

În primele opt luni din 2025, veniturile totale ale FNUASS au ajuns la 60,1 miliarde de lei, în creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă din 2024. Din această sumă, 51,4 miliarde de lei provin din contribuții de asigurări, cu 27% mai mult decât anul trecut.

Creșterea veniturilor, combinată cu dublarea subvențiilor primite de la bugetul de stat, a permis reducerea deficitului Fondului la 1,3 miliarde de lei – de peste trei ori mai mic decât cel înregistrat în perioada ianuarie – august 2024.

Alte surse de venit: taxa clawback și subvențiile de la stat

Taxa clawback plătită de companiile farmaceutice a adus 4,37 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de anul trecut.

De asemenea, subvențiile de la bugetul de stat s-au ridicat la 4,3 miliarde de lei, dublu față de nivelul din 2024.

Cum sunt cheltuiți banii din Fondul Sănătății

În perioada ianuarie – august 2025, plățile efectuate din FNUASS au totalizat 61,4 miliarde de lei, cu 21% mai mult decât anul anterior.

Principalele destinații ale fondurilor:

* 21 miliarde de lei pentru medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale (+24%);

* 13,3 miliarde de lei pentru servicii medicale în spitale (+19%);

* 12,8 miliarde de lei pentru acoperirea majorărilor salariale ale personalului medico-sanitar (+30%);

* 3,8 miliarde de lei pentru asigurări și asistență socială (+2,7%).

FNUASS este administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și este alimentat din contribuțiile CASS, taxa clawback și subvențiile de la bugetul de stat.

Prin extinderea contribuției și către pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, Guvernul urmărește asigurarea unei finanțări sustenabile a sistemului sanitar și reducerea presiunii asupra bugetului public.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI