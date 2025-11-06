Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. Peste 35 de milioane de lei colectați în prima lună
Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. În prima lună au fost colectați peste 35 de milioane de lei
Pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, în luna august, cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) – principala sursă de finanțare a sistemului public de sănătate. August a fost prima lună de aplicare a Legii nr. 141/2025, care prevede plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și pentru această categorie de pensionari, potrivit unei analize Economica.net.
Noua lege reprezintă cea mai amplă reformă a sistemului de finanțare a sănătății din ultimii 26 de ani, vizând extinderea bazei de contribuabili pentru a acoperi creșterea cheltuielilor din domeniul medical.
Venituri record și deficit redus la Fondul Sănătății
În primele opt luni din 2025, veniturile totale ale FNUASS au ajuns la 60,1 miliarde de lei, în creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă din 2024. Din această sumă, 51,4 miliarde de lei provin din contribuții de asigurări, cu 27% mai mult decât anul trecut.
Creșterea veniturilor, combinată cu dublarea subvențiilor primite de la bugetul de stat, a permis reducerea deficitului Fondului la 1,3 miliarde de lei – de peste trei ori mai mic decât cel înregistrat în perioada ianuarie – august 2024.
Alte surse de venit: taxa clawback și subvențiile de la stat
Taxa clawback plătită de companiile farmaceutice a adus 4,37 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de anul trecut.
De asemenea, subvențiile de la bugetul de stat s-au ridicat la 4,3 miliarde de lei, dublu față de nivelul din 2024.
Cum sunt cheltuiți banii din Fondul Sănătății
În perioada ianuarie – august 2025, plățile efectuate din FNUASS au totalizat 61,4 miliarde de lei, cu 21% mai mult decât anul anterior.
Principalele destinații ale fondurilor:
* 21 miliarde de lei pentru medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale (+24%);
* 13,3 miliarde de lei pentru servicii medicale în spitale (+19%);
* 12,8 miliarde de lei pentru acoperirea majorărilor salariale ale personalului medico-sanitar (+30%);
* 3,8 miliarde de lei pentru asigurări și asistență socială (+2,7%).
FNUASS este administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și este alimentat din contribuțiile CASS, taxa clawback și subvențiile de la bugetul de stat.
Prin extinderea contribuției și către pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, Guvernul urmărește asigurarea unei finanțări sustenabile a sistemului sanitar și reducerea presiunii asupra bugetului public.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală Medicii din România vor putea să refuze acordarea de îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă […]
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii DNA Iași, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. Acesta a fost scos în cătușe din sediul instituției […]
Ministrul Educației a anunțat când vor primi profesorii prima de carieră didactică: ,,Am obţinut aprobare”
Ministrul Educației a anunțat când vor primi profesorii prima de carieră didactică: ,,Am obţinut aprobare” Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obținut acordul de a utiliza fonduri europene, ar putea începe începând cu luna ianuarie 2026, a explicat Ministrul Educației, Daniel David. Citește și: ,,Să aibă grijă ce spune când protestează în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților...
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională....
FOTO | Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”
Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și...
Curier Județean
FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine,...
Atenție, șoferi! Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj
Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...