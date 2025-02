Gruia Ioan Bumbu, președintele Asociației Alumni IVLP din România, participă la Reuniunea Global Ties U.S de la Washington, D.C.

FOTO | Grupa mică Ciupercuțe de la GPP Scufița Roșie Alba Iulia, implicată în proiectul „Will You Play With ME”: Colaborare între cadre didactice din România, Turcia și Bulgaria În aceasta săptămână avut loc o întâlnire de evaluare a proiectului „Will You Play With ME”, proiect în care s-a implicat grupa mică Ciupercuțe de la […]