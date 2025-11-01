Gruia Bumbu, invitat special la lansarea volumului „Noul Val 2035 – 100 pentru România”
Gruia Bumbu, invitat special la lansarea volumului „Noul Val 2035 – 100 pentru România”
Despre viziune, responsabilitate și curajul de a construi o Românie puternică până în 2035.
Pe 30 octombrie 2025, într-o atmosferă încărcată de energie intelectuală și spirit civic, a avut loc lansarea volumului „Noul Val 2035 – 100 pentru România”, un proiect editorial al Editurii Club România. Evenimentul a reunit personalități din mediul academic, economic și social, care au adus în prim-plan ideea unei Românii mai puternice, mai unite și mai pregătite pentru provocările următorului deceniu.
Printre invitații speciali s-a aflat Gruia Bumbu, lider cu o vastă experiență în domeniul politicilor publice, comunicării strategice și al dezvoltării comunitare. Cu un discurs echilibrat și plin de substanță, el a oferit participanților o perspectivă lucidă, dar optimistă, asupra modului în care România poate evolua până în anul 2035 – nu doar prin politici și cifre, ci mai ales prin oameni și valori.
„România nu se poate reinventa doar prin planuri economice. Ea are nevoie de încredere, de leadership autentic și de o nouă generație de oameni care să creadă în forța colaborării. Noul val nu este doar o metaforă, ci o realitate pe care trebuie să o construim împreună, începând de astăzi”, a spus Gruia Bumbu în intervenția sa.
În cadrul evenimentului, Gruia Bumbu a vorbit și despre consolidarea relațiilor transatlantice – un pilon esențial pentru stabilitatea și modernizarea României – subliniind importanța colaborării constante cu partenerii europeni și americani în domenii precum educația, inovația și securitatea democratică.
Totodată, el a abordat tema minorității romilor și a rețelelor internaționale de reprezentare, arătând cum experiențele sale în cooperare interculturală și programe globale pot contribui la o mai bună integrare, recunoaștere și valorizare a diversității în societatea românească.
„Forța unei națiuni stă și în modul în care își tratează diversitatea. Relațiile transatlantice și dialogul internațional trebuie să includă și vocea comunităților care pot aduce perspective noi și soluții autentice”, a adăugat el.
În contextul lansării cărții, „Noul Val 2035 – 100 pentru România” a fost prezentat ca o colecție de idei, analize și propuneri concrete pentru următorii 10 ani. Coordonat de Marius Stoian și Ionuț Iordăchescu, volumul adună contribuții din diverse domenii – economie, educație, tehnologie, cultură, mediu și incluziune socială – toate având ca scop conturarea unei strategii coerente de dezvoltare națională.
Gruia Bumbu a vorbit despre importanța implicării tinerilor, despre coeziunea socială ca fundament al progresului și despre nevoia ca România să își definească un orizont comun de acțiune. Dincolo de analiza prezentului, discursul său a fost o chemare la responsabilitate: aceea de a construi o țară în care competența, empatia și colaborarea să devină norme, nu excepții.
„2035 poate fi un reper simbolic, dar și o promisiune. O Românie puternică nu este doar cea care crește economic, ci și cea care nu lasă pe nimeni în urmă”, a subliniat el.
Evenimentul, organizat sub egida Editurii Club România, a marcat și aniversarea a 10 ani de parteneriate pentru dezvoltare strategică și dialog între lideri din diverse domenii. Într-un cadru elegant, participanții au avut ocazia să schimbe idei, să propună soluții și să reflecteze la ce poate deveni România în următorii zece ani dacă valorile colaborării și responsabilității devin prioritare.
Prin prezența sa, Gruia Bumbu a reamintit publicului că adevărata transformare nu începe în documente sau statistici, ci în conștiința celor care cred că pot schimba lumea începând cu propria comunitate.
