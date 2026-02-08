Gripa își pierde din severitate: Covid-19 rămâne mult mai periculos. Analiza făcută de un medic
Gripa își pierde din severitate: Covid-19 rămâne mult mai periculos. Analiza făcută de un medic
Medicul Octavian Jurma atrage atenția că noul val de gripă este în continuare în creștere, după ce săptămâna trecută au fost raportate 9.039 de cazuri noi. Cu toate acestea, dinamica îmbolnăvirilor a încetinit, semn că vârful epidemiei a fost atins sau ar putea fi depășit chiar în această săptămână.
Singura rezervă vine din evoluția infecțiilor respiratorii, care au crescut cu 7,5% săptămâna trecută, atingând 112.896 de cazuri, un nou record, potrivit Adevărul.
„Acest indicator precede de obicei cu 1–2 săptămâni evoluția numărului de cazuri raportate de gripă și mă aștept ca și în această săptămână cazurile de gripă să crească ușor sau să se mențină în platou; însă nu cred că vor trece din nou pragul de 10.000 de cazuri pe săptămână”, a explicat medicul Octavian Jurma.
Numărul de decese săptămânale a scăzut la 11, după maximul de 20 înregistrat acum două săptămâni, ceea ce confirmă că numărul real de cazuri a scăzut, nu doar raportările.
„Aceasta înseamnă că avem, pentru prima dată după mulți ani, o epidemie de gripă cu două valuri succesive, al cărei aspect final seamănă cu valurile cumulate din cele două sezoane precedente. Așa cum se vede și din graficul atașat, primul val al acestui sezon este similar celui din sezonul trecut, iar cel de-al doilea are un profil similar celui din 2023, ceea ce înseamnă că acest sezon gripal va avea un număr total de cazuri apropiat de numărul cumulat de cazuri din cele două sezoane precedente de gripă”, susține Jurma.
Medicul avertizează că un record istoric de cazuri, chiar cu un număr proporțional de decese, reprezintă un semnal serios pentru autorități și populație, în special în contextul COVID-19, care are în continuare o mortalitate de 10 ori mai mare decât gripa în România.
Chiar dacă numărul de vaccinări antigripale a depășit 1.300.000, fiind semnificativ mai mare decât minimul istoric înregistrat în perioada fostului ministru Alexandru Rafila, medicul atrage atenția că „suntem încă departe de vârful de 3 milioane de vaccinări antigripale din 2020”.
Potrivit acestuia, harta săptămânii trecute arată că majoritatea cazurilor care contribuie la acest nou val epidemic provin din județele mai puțin afectate anul trecut, iar scăderea numărului de cazuri din zonele intens afectate anul trecut confirmă că nu asistăm la o creștere uniformă la nivel național.
