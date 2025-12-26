Gripa a făcut prima victimă din acest sezon în România: O femeie din Cluj a murit. Situația din Alba

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat primul deces cauzat de gripă în acest sezon, pe fondul unei creșteri rapide a numărului de cazuri la nivel național. Specialiștii avertizează asupra unei posibile alerte epidemiologice, după trei săptămâni consecutive de activitate gripală intensă.

Potrivit datelor transmise de INSP, primul deces din acest sezon gripal este o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta suferea de afecțiuni medicale preexistente și nu era vaccinată antigripal, nefiind înregistrată în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Cazul a fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3.

Autoritățile sanitare subliniază că vârsta înaintată și bolile cronice reprezintă factori majori de risc pentru evoluții severe ale gripei.

Situația în Alba

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru 15 – 21 decembrie 2025 decembrie, în județ, este următoarea:

Gripa: 290 cazuri (în creștere semnificativă față de sptămâna anterioară cand au fost raportate 40 de cazuri), dintre care 24 cazuri internate.

Infecții acute căi respiratorii superioare: 3001 cazuri (cu 16,14% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.

Pneumonii: 330 cazuri (cu 3,77% mai multecazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 93 internate.

