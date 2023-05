Greva profesorilor 2023: De ce nu pot crește salariile cu 25%, cum își doresc sindicaliștii

Greva profesorilor din România continuă și săptămâna viitoare. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat că solicitarea profesorilor de creștere a salariilor cu 25% nu se poate realiza, în acest moment din cauza faptului că România și-a asumat prin PNRR o formă a Legii salarizării, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

„Este vorba de 63.000 de oameni din Educație, cu majorarea de sume duse până la finalul aplicării legii, adică până la grila din 2022. Concret înseamnă 300 de milioane în total, pentru până la sfârșitul anului. Nu am calculat separat pentru personalul nedidactic. Noi am făcut impactul bugetar împreună cu Ministerul de Finanțe pe toată grila. Colegii noștri de la Educație sigur ne pot spune suma”, a spus Marius Budăi, vineri, la Antena 3 CNN.

„Ceea ce s-a discutat deja se lucrează și eu cred că ştiţi care este mersul legislativ. (…) Se lucrează la documente între Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, nu s-a întrerupt nimic.

Se lucrează la această ordonanță și mergem mai departe”, a spus Budăi, susţinând că nu poate da o OUG de pe o zi pe alta. În acest timp, intrăm în a doua săptămână de grevă în educație, deja se amână și înscrierea în clasa pregătitoare şi s-a amânat și evaluarea la clasa a VI-a.

„Nu e o ordonanță care să fie scrisă la Ministerul Muncii. Se lucrează între Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu siguranță colegii vă vor anunța în cel mai scurt timp statusul (…).

Astăzi am venit cu această ordonanță de urgență pentru aplicarea legii 153 pe anexa numărul 8 la final de 2022. Tot astăzi au început colegii mei Ligia Deca și cu Marcel Boloș să lucreze pe documentul ce conține prevederi privitoare la acele măsuri pe care le-am trecut în calendarul discutat cu sindicatele și propus către sindicate”, a mai spus ministrul Muncii.

Data până la care nu se poate modifica Legea salarizării

Întrebat dacă se poate realiza solicitarea profesorilor de majorare a salariilor cu 25%, Budăi a replicat: „înțeleg curiozitatea și nevoia de a informa, dar vreau să vă spun un lucru: n-o să fac o negociere și n-o să arunc niciun fel de alte oferte la televizor.

Nu tratăm educația ca la piață: mai pune tu, mai dau eu și vedem unde am ajuns. Le discutăm în cadrul unor negocieri oneste între parteneri (…).

Am explicat liderilor de sindicat, explic și acum: dumnealor sunt cu grila de salarizare la nivel de 2022. Condiționalitățile din PNRR și faptul că legea salarizării este la reformă în PNRR ne pun în situația ca de acum până la 1 ianuarie, când vrem să intre în vigoare noua lege a salarizării, să nu putem opera modificări asupra anexelor legii, adică să ieșim de peste nivelul de 2022.

Noi am dat majorări în 2022, știți foarte bine, și acum, la început de an, care au adus cadrele didactice la nivelul din 2022, însă pe această perioadă, dacă am face acest lucru, se pune în pericol atragerea fondurilor din PNRR și atunci ne-am propus aceste măsuri pe care le-am discutat, suntem în dialog, este dialogul nostru cu dumnealor.

Asta este situația acum. Nu putem face intervenții la legea salarizării acolo unde nivelul din 2022 este deja acolo.

Eu rămân în aceeași notă, îi consider extrem de importanți pe dascălii noștri și n-o să fac nicio negociere în spaţiul public. Pot să spun doar atât, că suntem dispuși să ne întâlnim de ori câte este ori este nevoie și să discutăm”, a încheiat ministrul Muncii, Marius Budăi.