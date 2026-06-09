Curier Județean

GREVĂ japoneză în spitalele din Alba, DSP, Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS), Medicină Şcolară și creșe. Ce nemulțumiri au angajații

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

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ALBA FEST 2026

GREVĂ japoneză în spitalele din Alba, DSP, Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS), Medicină Şcolară și creșe. Ce nemulțumiri au angajații

Începând de astăzi, membrii de sindicat din absolut toate unitățile sanitare precum şi din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS), Medicină Şcolară și creșe, a Direcției de Sănătate Publică (DSP) şi din unitățile de asistență socială din județul Alba declanşează greva japoneză.

Această formă de protest reprezintă un semnal ferm privind necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar şi de asistență socială, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unui
serviciu public de calitate pentru cetățeni.

,,Pe durata protestului, activitatea instituțiilor va continua în condiții normale, personalul purtând însemne distinctive ale grevei japoneze, ca expresie a nemulțumirilor şi revendicărilor legitime ale salariaților.

Sindicatul Județean SANITAS Alba solicită autorităților responsabile deschidere reală la dialog şi identificarea, în cel mai scurt timp, a unor soluții concrete care să răspundă problemelor cu care se confruntă angajații din sistem.

Vom continua să susținem drepturile membrilor noștri și să acționăm în interesul personalului şi al beneficiarilor serviciilor de sănătate şi asistență socială”, au transmis marți, 9 iunie 2026, reprezentanții Biroului Executiv al Sindicatului Județean SANITAS Alba.

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