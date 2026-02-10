GREVĂ GENERALĂ în sănătate: Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a notat Guvernul cu privire la intențiile sindicaliștilor

Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit în data de 9 februarie 2026, a decis Notificarea Guvernului privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice și sociale ale acestuia.

Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% inițiat de Guvern, care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate, se precizează într-un comunicat al federației sindicale.

Pierderi salariale cumulate care justifică suplimentar greva

Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%. În discuție este efectul cumulat al mai multor factori:

– Inflația, care a determinat o scădere a salariilor reale cu aproximativ 10% doar anul trecut, urmând să se adauge cel puțin 5% în cursul acestui an;

– Eliminarea indemnizației de hrană, survenită la începutul acestui an pentru o bună parte dintre angajații din sănătate.

– Reducerea finanțării influențelor salariale, în condițiile în care intenția de reducere a nivelului finanțării influențelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajați din circa 312 spitale.

Tot acest val de reducere a salariilor survine în condițiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaților din sănătate le sunt garantate salariile reale, se spune în comunicatul amintit.

Pașii următori

În situația în care discuțiile cu Guvernul nu determină exceptarea angajaților din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă acesta nu-și onorează obligația legală de dialog, acțiunile Federației „Solidaritatea Sanitară” din România vor continua, etapizat, astfel:

1. Declanșarea strângerii semnăturilor pentru grevă, în toate unitățile sanitare publice din țară;

2. Declararea grevei generale, după adoptarea actului normativ;

3. Declanșarea grevei, în termenul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranța că Guvernul va alege calea dialogului real și va înțelege că angajații din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, a transmis Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.

„Strângem semnături pentru proteste și atragem atenția că este esențial pentru lucrătorii din Administrația publică, Sănătate și Asistența socială ca tocmai în această perioadă tulbure să-și întărească organizația sindicală care îi apără concret, zi de zi, în relația directă cu angajatorul”, semanala, luni, 9 februarie 2026, și Sindicatul Național ,,Forța Legii”.

