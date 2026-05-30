România copiilor epuizați: Un sfert dintre ei declară că se simt frecvent triști, iar peste jumătate acuză stări persistente de oboseală

Un sfert dintre copiii români declară că se simt frecvent triști, iar peste jumătate acuză stări persistente de oboseală, potrivit unor studii recente realizate de organizații internaționale și instituții implicate în monitorizarea sănătății emoționale a elevilor.

Datele conturează o imagine îngrijorătoare asupra stării psihice a noii generații și ridică semne de întrebare privind capacitatea școlii, familiei și sistemului medical de a răspunde unei crize tot mai vizibile.

Potrivit analizelor prezentate de UNICEF și preluate de mai multe publicații, aproximativ 33% dintre adolescenții români cu vârste între 11 și 15 ani afirmă că se simt triști de mai multe ori pe săptămână, un procent de peste două ori mai mare decât media celor 45 de țări analizate într-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății.

În același timp, un studiu realizat cu sprijinul UNICEF, al Comisiei Europene și al Ministerului Educației arată că aproape jumătate dintre elevii români resimt o oboseală persistentă, în timp ce o treime se confruntă frecvent cu neliniște, îngrijorare sau supărare. De asemenea, 31% spun că se simt singuri.

Oboseala emoțională începe din școală

Specialiștii atrag atenția că starea de epuizare nu este doar rezultatul unui program încărcat, ci și al presiunilor sociale, academice și familiale. Nivelul bunăstării emoționale scade semnificativ odată cu înaintarea în vârstă, în special în cazul fetelor. Datele arată că adolescentele de 15 ani raportează frecvent probleme de somn, nervozitate și sentimente de singurătate.

Mai mult, aproximativ 40% dintre elevi spun că nu se simt suficient protejați sau încurajați să își exprime emoțiile, iar un sfert consideră că școala nu îi ajută să se dezvolte personal.

Sănătatea mintală, o problemă care rămâne ascunsă

În România, aproximativ 22.000 de copii și adolescenți trăiesc cu un diagnostic de boală mintală, însă experții consideră că numărul real este mult mai mare, deoarece multe cazuri nu sunt identificate și nu beneficiază de tratament sau consiliere de specialitate.

Raportul UNICEF privind sănătatea mintală a copiilor și adolescenților subliniază că problemele emoționale netratate pot afecta performanța școlară, relațiile sociale și dezvoltarea pe termen lung, crescând riscul de abandon școlar și de comportamente periculoase.

Un climat social care amplifică vulnerabilitatea

Fenomenul este influențat și de contextul social. Datele centralizate de organizațiile pentru protecția copilului arată că 46% dintre copii spun că au fost supuși pedepselor corporale în familie, iar peste jumătate dintre adolescenți afirmă că și-ar dori să plece din România în viitor, invocând lipsa oportunităților și neîncrederea în condițiile de viață din țară.

Specialiștii consideră că aceste elemente contribuie la accentuarea sentimentelor de nesiguranță și neputință în rândul tinerilor.

Semnal de alarmă pentru autorități

Psihologii și organizațiile internaționale cer extinderea serviciilor de consiliere școlară, introducerea programelor de educație socio-emoțională și creșterea accesului la servicii de sănătate mintală pentru copii și adolescenți. În prezent, România se confruntă cu un deficit important de specialiști și cu o stigmatizare persistentă a problemelor psihice, ceea ce face ca mulți copii să rămână fără sprijin.

Statisticile arată că în spatele rezultatelor școlare, al utilizării intense a rețelelor sociale și al presiunilor cotidiene se află o generație care vorbește tot mai des despre tristețe, anxietate și oboseală. Iar cifrele sugerează că fenomenul nu mai poate fi tratat ca o excepție, ci ca o problemă majoră de sănătate publică.

