Greva de la STP a „dinamitat” o mare parte a transportului din Alba Iulia. Elev: „Domnule primar, când se va remedia situația cu STP care durează de câteva luni?”

Greva spontană de marți, 16 iunie 2026 a șoferilor de la operatorul de transport STP a „dinamitat” o mare parte a transportului în comun din Alba Iulia.

Au fost afectați localnici de toate vârstele. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea atât în stațiile de autobuz în care au așteptat autobuzul foarte mult sau chiar în zadar, cât și în mediul online.

O sinteză a simțămintelor albaiulieni afectați de greva spontană de la STP a fost făcută de un elev navetist, care și-a postat mesajul pe unul dintre cele mai mari grupuri de Facebook dedicate municipiului Alba Iulia și județului Alba.

„Postez sub anonimat pentru că sunt doar un adolescent și nu vreau să fiu pus într-o situație neplăcută, dar simt că această problemă trebuie spusă.Domnule primar, când se va remedia situația cu STP care durează de câteva luni? Astăzi, din cauza grevei pentru salarii, autobuzele nu au mai circulat, iar noi, cetățenii, am fost nevoiți să ne descurcăm. Înțeleg și susțin faptul că șoferii au ajuns în situația de a protesta dacă nu și-au primit salariile. Este normal ca oamenii să își ceară drepturile. Însă problema aceasta nu îi afectează doar pe angajații STP, ci și pe noi, locuitorii din Alba Iulia, care depindem de transportul public.

Astăzi am mers pe jos din Ampoi 1 până la gară pentru că nu venea niciun autobuz. Am așteptat, am încercat să mă descurc cum am putut, dar nu a venit nimic. Eu nu locuiesc în oraș și depind de autobuz ca să pot ajunge acasă. Dacă nu ieșeam mai repede de la școală, exista riscul să rămân fără posibilitatea de a ajunge la timp. Este frustrant ca elevii, oamenii care merg la muncă și toți cei care au nevoie de transport public să fie afectați de o problemă care persistă de luni de zile.

Nu este normal ca cetățenii să ajungă să meargă kilometri pe jos din cauza lipsei unei soluții. Aș vrea să știu: când se va rezolva această situație? Când vom avea din nou un transport public funcțional și stabil în Alba Iulia? Și, mai ales, când își vor primi oamenii salariile ca să își poată întreține familiile și, probabil, copiii care merg la școală?

Nu postez pentru atenție, ci pentru că depind de transportul public și cred că mulți alți oameni sunt în aceeași situație.

O zi frumoasă!”, se arată în mesajul amintit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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