Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia. O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia

Un echipaj de pirotehnică intervine în aceste momente pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia pentru asanarea unei grenade defensive.

Potrivit primelor informații, un echipaj de pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine astăzi, 23 septembrie 2025, în jurul orei 09:10, pentru asanarea unei grenade defensive care a fost descoperită în urma unor săpături pe Bulevardul Revoluției 1989 din oraș.

,,Echipa pirotehnică din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei grenade defensive găsite ca urmare a unor săptături în mun. Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989”, a transmis ISU Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

