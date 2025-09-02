Grădinița și Creșa „Blauer Stern” din Sebeș: un reper al educației timpurii sustenabile, inaugurată pe 1 septembrie 2025
Grădinița și Creșa „Blauer Stern”, o instituție inovatoare în domeniul educației timpurii, a fost inaugurată luni, 1 septembrie 2025.
• Centru educațional nou dedicat susținerii familiilor din zona industrială a municipiului Sebeș
• Strategie de sustenabilitate care integrează aspecte ecologice, sociale și economice, pentru a crea valoare pe termen lung pentru oameni și mediu
• Clădire sustenabilă și eficientă energetic, echipată cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură
• Proiect susținut în întregime de Star Assembly
Proiectul a fost realizat prin colaborarea strânsă între Star Assembly, companie subsidiară Mercedes-Benz, Asociația Comitetului de Părinți al Liceului German Sebeș și Primăria Municipiului Sebeș, reprezentând un pas important în asigurarea accesului la o educație timpurie de calitate în regiune.
Ceremonia de tăiere a panglicii a avut loc în prezența reprezentanților locali și județeni, ai societății civile și a cadrelor didactice, marcând lansarea unuia dintre cele mai semnificative proiecte comunitare susținute de Star Assembly până în prezent.
„La Star Assembly, considerăm educația o investiție pe termen lung – nu doar în oameni, ci și în reziliența comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Centrul ‘Blauer Stern’ reflectă angajamentul nostru pentru sustenabilitate, infrastructură de calitate și dezvoltare comună. Este mai mult decât o investiție în infrastructura educațională; este un simbol al colaborării autentice, de lungă durată, care pune educația și binele copiilor în centrul dezvoltării locale. Mulțumim Primăriei Sebeș și Asociației Comitetului de Părinți pentru încrederea și parteneriatul constant pe durata acestui proiect. Suntem încrezători că ‘Blauer Stern’ va deveni un pilon al educației de calitate în Sebeș”, a declarat Gheorghe Achim, Director General Star Transmission & Star Assembly
Cu o suprafață de aproape 1.500 m² și un design modular în formă de stea, clădirea „Blauer Stern” oferă spații dedicate pentru grădiniță, creșă, birouri administrative, cabinet medical, un atrium central multifuncțional cu bibliotecă și resurse multimedia, precum și un loc de joacă modern.
Construcția este un exemplu de design ecologic și inovator, fiind dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme inteligente de iluminat și ventilație, soluții pentru colectarea apei pluviale și principii de construcție sustenabilă, toate acestea pentru a minimiza impactul asupra mediului.
Concepută pentru a găzdui până la 110 copii, noua instituție oferă un program educațional în limba germană, coordonat de Liceul German Sebeș, alături de programe after-school menite să sprijine părinții care lucrează, în special cei din zona industrială a municipiului.
„Ne bucură să vedem că municipiul Sebeș beneficiază de un nou centru modern de educație timpurie, care reflectă viziunea noastră pentru un oraș sustenabil, incluziv și orientat spre viitor. Această investiție răspunde concret nevoilor reale ale familiilor tinere și aduce o contribuție valoroasă la peisajul educațional local. Proiectul susține educația bilingvă, integrează soluții eficiente energetic și demonstrează ce poate fi realizat printr-un parteneriat autentic între sectorul public și cel privat. În numele întregii comunități, adresez mulțumiri companiei Star Assembly pentru sprijinul generos și Asociației Comitetului de Părinți al Liceului German Sebeș pentru perseverența și implicarea remarcabilă”, a declarat Dorin Nistor, Primarul Municipiului Sebeș.
Proiectul de construire și dotare a centrului „Blauer Stern” a fost finanțat integral de Star Assembly. Clădirea a fost realizată pe terenul oferit de Primăria Municipiului Sebeș. În continuare, Primăria va acoperi costurile operaționale și cele administrative ale centrului, asigurând funcționarea acestuia pe termen lung și sprijinul continuu pentru familiile din zonă.
Acest proiect nu doar că extinde accesul la educația timpurie, ci și creează noi locuri de muncă pentru comunitate, fiind o dovadă clară a angajamentului comun al partenerilor pentru responsabilitate socială și dezvoltare durabilă.
„Este o deosebită bucurie să vedem astăzi finalizat acest amplu proiect. A fost o onoare pentru noi să contribuim, alături de compania Star Assembly și Primăria Sebeș, la dezvoltarea și îmbunătățirea educației copiilor din comunitatea Sebeș. Pe această cale, le mulțumim tuturor pentru încrederea acordată – fără acest sprijin, implicarea noastră nu ar fi fost posibilă. Astăzi putem ura un bucuros „bun venit” multor copii care își vor putea croi un drum în viață într-un mediu modern, atractiv și primitor. Implicarea pentru binele comunității rămâne o prioritate pentru noi. ‚Blauer Stern’ va fi un loc de referință pentru toți cei care îi vor trece pragul, pentru că acolo unde există voință și bună credință, pot prinde viață lucruri frumoase”, a declarat Phinéas Müller, Președintele Asociației Comitetului de Părinți al Liceului German Sebeș
Dezvoltată printr-un parteneriat public-privat între Star Assembly, autoritățile locale și societatea civilă, această inițiativă reflectă un angajament comun față de dezvoltarea comunității și creșterea sustenabilă.
