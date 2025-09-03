„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și din zona Munților Apuseni
„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din întreg județul
Cluburile Rotaract Alba Iulia, Interact Alba Iulia, Interact Sebeș, Interact Cugir și Rotary Aiud s-au unit și au lansat proiectul „Ghiozdanul de școală – Alba Donează”, desfășurat în perioada 26 august – 10 septembrie 2025.
„Obiectivul este clar și plin de speranță: 500 de ghiozdane echipate, care vor ajunge la copii din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și din zona Munților Apuseni.
Pentru mulți dintre noi, începutul de an școlar înseamnă emoție, rechizite noi și nerăbdarea primei zile de școală. Pentru alți copii din județul Alba, însă, un ghiozdan complet echipat poate face diferența între încredere și resemnare, între a merge cu bucurie la școală sau a se simți lăsați în urmă”, au transmis inițiatorii campaniei.
Cum poți ajuta?
Un ghiozdan nu este doar o geantă – este o șansă reală la educație, o speranță către viitorul unui copil. Poți să contribui astfel:
Donează fizic la punctele de colectare:
• CTC Store – Alba Mall sau Mercur City Center (Alba Iulia)
• Librăria Daniela (Sebeș)
• Elco Business (Cugir)
• Media Paper (Aiud)
Donează online: https://rotaract-alba.ro/ghiozdanul-de-scoala/
Generozitatea nu rămâne nerăsplătită. Partenerii campaniei „Ghiozdanul de școală – Alba Donează” s-au alăturat cu oferte speciale pentru cei care aleg să ajute:
• CTC – pentru rechizite cumpărate și donate din magazin, primești vouchere de 21% la produsele EricKrause și Centrum.
• Enjoy Pizza – donezi un ghiozdan echipat și primești o pizza Prosciutto Cotto.
• The Mood – reduceri între 5–30% la achiziții.
• La Conac – pentru fiecare ghiozdan echipat donat, primești o plăcintă cu șuncă.
De ce să te implici?
Fiecare ghiozdan donat înseamnă un copil mai pregătit, mai încrezător și mai aproape de șansa la un viitor mai bun.
Pentru detalii suplimentare, o poți contacta pe Andree – 0755125437
