Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor

Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring

Primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, a făcut public, miercuri, 20 august, grstul nobil al unui cugirean.

Acesta a plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din comuna Șpring, care este grav bolnavă.

„Astăzi aș dori să-i mulțumesc public unui om care a făcut un gest nobil pentru o fetiță grav bolnavă din comuna Șpring.

Micuța, de nici doi anișori, s-a născut cu grave afecțiuni ale plămânilor, a suferit o mulțime de intervenții, reține apă în tot corpul și încă de la naștere și-a petrecut copilăria în spitalele din Târgu Mureș, Sibiu si București iar familia a epuizat toate resursele financiare.

Ionuț Ioaneș a plătit o factură în valoare de 3.600 de lei pentru un set de analize foarte importante, care au fost trimise în străinătate, acum fiind internată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie” din București.

De îndată ce i-am cerut sprijinul a răspuns afirmativ, fără să stea pe gânduri.

Îi mulțumesc din suflet, în numele fetiței, al familiei ei și al întregii comunități!

Să îți dea Dumnezeu sănătate!”, a relatat în mediul online primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

