Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în care mâini pricepute au adus zâmbete și multă emoție”
Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în care mâini pricepute au adus zâmbete și multă emoție”
La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” din Alba, o zi aparent obișnuită s-a transformat într-una specială datorită celor 4 manichiuriste și frizerițe.
Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
Manichiuristele și frizerițele Lili, Claudia, Neli și Ioana au revenit pentru a le oferi beneficiarilor un sentiment profund de apreciere, atenție și apartenență.
,,La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, am avut parte de o zi specială, o zi în care mâini pricepute și suflete frumoase au adus zâmbete, încredere și multă emoție.
Doamnele Lili, Claudia, Neli și Ioana, manichiuriste și frizerițe cu care colaborăm de aproape 3 ani, au fost din nou alături de noi pentru a-i face pe beneficiarii noștri mai frumoși, mai îngrijiți și, mai ales, mai bucuroși.
Pentru unii poate pare un gest simplu, o tunsoare, o manichiură, o culoare frumoasă pe unghii.
Pentru beneficiarii noștri, însă, este demnitate, este respect, este sentimentul că sunt văzuți, apreciați și îngrijiți cu dragoste.
Le mulțumim din suflet Claudiei, Neliei și Ioanei pentru constanță, pentru răbdare și pentru faptul că revin de fiecare dată nu doar cu instrumente de lucru, ci cu inimă.
La Steaua Speranței credem că fiecare om merită să se simtă frumos. Astăzi s-a văzut asta în fiecare zâmbet din oglindă”, se arată într-un mesaj publicat de Asociația Steaua Speranței Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați: ,,Spațiu funcțional, civilizat și adecvat”
Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați: ,,Spațiu funcțional, civilizat și adecvat” Primăria Galda de Jos a anunțat începerea lucrărilor pentru capela mortuară care o să fie amplasată în satul Cetea. Potrivit administrației locale, imobilul urmează să fie amplasat […]
FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost dotat cu două echipamente medicale de ultimă generație, un RMN și un ecograf, achiziționate printr-o investiție de aproximativ 7,3 milioane de lei, finanțată în mare parte din […]
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand Un accident rutier a avut loc astăzi, pe Bulevardul Ferdinand, atunci când două autoturisme s-au ciocnit, în jurul orei 15:30. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Din fericire, persoanele implicate în incident nu au fost rănite și nu au avut nevoie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele
Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele Lucrările pe Autostrada A1...
Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un proiect de lege depus în Parlament
Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un...
Știrea Zilei
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Persoană REȚINUTĂ după ce a păcălit...
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri...
Curier Județean
Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în care mâini pricepute au adus zâmbete și multă emoție”
Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în...
Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați: ,,Spațiu funcțional, civilizat și adecvat”
Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...