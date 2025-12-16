Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în care mâini pricepute au adus zâmbete și multă emoție”

La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” din Alba, o zi aparent obișnuită s-a transformat într-una specială datorită celor 4 manichiuriste și frizerițe.

Manichiuristele și frizerițele Lili, Claudia, Neli și Ioana au revenit pentru a le oferi beneficiarilor un sentiment profund de apreciere, atenție și apartenență.

,,La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, am avut parte de o zi specială, o zi în care mâini pricepute și suflete frumoase au adus zâmbete, încredere și multă emoție.

Doamnele Lili, Claudia, Neli și Ioana, manichiuriste și frizerițe cu care colaborăm de aproape 3 ani, au fost din nou alături de noi pentru a-i face pe beneficiarii noștri mai frumoși, mai îngrijiți și, mai ales, mai bucuroși.

Pentru unii poate pare un gest simplu, o tunsoare, o manichiură, o culoare frumoasă pe unghii.

Pentru beneficiarii noștri, însă, este demnitate, este respect, este sentimentul că sunt văzuți, apreciați și îngrijiți cu dragoste.

Le mulțumim din suflet Claudiei, Neliei și Ioanei pentru constanță, pentru răbdare și pentru faptul că revin de fiecare dată nu doar cu instrumente de lucru, ci cu inimă.

La Steaua Speranței credem că fiecare om merită să se simtă frumos. Astăzi s-a văzut asta în fiecare zâmbet din oglindă”, se arată într-un mesaj publicat de Asociația Steaua Speranței Alba Iulia.

