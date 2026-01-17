Gest de solidaritate după explozia din Alba Iulia. Un motel din Sebeș oferă camere gratuite evacuaților: ,,Alături de comunitate în aceste momente dificile”

Motel Dacia, din Sebeș, face un gest de solidaritate față de persoanele evacuate care nu pot reveni în locuințe în urma exploziei produse în această dimineață, pe strada Arnsberg din Alba Iulia.

Mai exact, dintre cele 22 de persoane evacuate în urma incidentului, în care două persoane au fost rănite grav, trei nu au încă un loc unde să stea până când locuințele vor putea fi din nou utilizate. În acest context, Motel Dacia oferă trei camere gratuite celor care doresc să beneficieze de această formă de sprijin.

,,În urma evenimentelor recente și a evacuărilor din Alba Iulia, dorim să oferim sprijin celor aflați în nevoie. Punem la dispoziție 3 camere gratuite pentru persoanele evacuate, pentru a avea un loc sigur și cald unde să se poată odihni.

Locație: Motel Dacia

Pentru detalii și disponibilitate, vă rugăm să ne contactați în mesaj privat sau telefonic la numărul 0766516395

Suntem alături de comunitate în aceste momente dificile”, se arată într-un mesaj publicat de Motel Dacia pe o rețea de socializare.

Reamintim că, în această dimineață a avut loc o intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia. În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Sănătății.

FOTO: Motel Dacia (Sursă – Facebook: Motel Dacia – Sebeș)

