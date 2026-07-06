Curier Județean

UPDATE | Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi

Un urs a fost semnalat luni, 6 iulie 2026, în comuna Berghin. Locuitorii din zonă au fost informați cu privire la eveniment printr-un mesaj RO-ALERT. Un echipaj de jandarmi se deplasează la fața locului în aceste momente.

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Potrivit Jandarmeriei Alba, la fața locului se deplasează  de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul

Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.

Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.

UPDATE: 

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.
Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, precum și petarde, în scop de descurajare și alungare.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol.

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