UPDATE | Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi
Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi
Un urs a fost semnalat luni, 6 iulie 2026, în comuna Berghin. Locuitorii din zonă au fost informați cu privire la eveniment printr-un mesaj RO-ALERT. Un echipaj de jandarmi se deplasează la fața locului în aceste momente.
Potrivit Jandarmeriei Alba, la fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul
Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.
Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.
UPDATE:
Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.
Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, precum și petarde, în scop de descurajare și alungare.
Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Marți, 7 iulie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii „Șaitrocul – piesă utilizată la spălarea aurului”. Pentru luna iulie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia […]
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute Metoda ,,Copil bolnav” a făcut o nouă victimă în Alba. O vârstnică de 84 de ani a fost înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute. Potrivit IPJ Alba, […]
Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba
Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba Compania regională de apă SC APA CTTA SA Alba a făcut, în seara zilei de duminică, 5 iulie 2026, un anunț important privind programul de furnizare a apei potabile în 5 localități […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA, a fost inclus de Nicușor Dan în delegația de la Summitul NATO de la Ankara
Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA, a fost inclus de Nicușor Dan în delegația de la Summitul NATO...
Mușcătura de căpușă: Cum trebuie intervenit de urgență și cum se poate preveni
Mușcătura de căpușă: Cum trebuie intervenit de urgență și cum se poate preveni Ieșirile în natură și picnicurile din timpul...
Știrea Zilei
Amenzi de peste 300.000 de mii de lei primite de STP Alba Iulia pentru nereluarea transportului. Societatea, sancționată de Poliția Locală în fiecare zi de aproape două săptămâni
Amenzi de peste 300.000 de mii de lei primite de STP Alba Iulia pentru nereluarea transportului. Societatea, sancționată de Poliția...
Fraudă la Bacalaureat: Control judiciar pentru cei cinci profesori din Alba și Sibiu. Care a fost metoda de operare
Fraudă la Bacalaureat: Control judiciar pentru cei cinci profesori din Alba și Sibiu. Care a fost metoda de operare Cei...
Curier Județean
FOTO | Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Marți, 7...
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de...
Politică Administrație
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...