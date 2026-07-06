Curier Județean

Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Vârstnică de 84 de ani, înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute

Metoda ,,Copil bolnav” a făcut o nouă victimă în Alba. O vârstnică de 84 de ani a fost înșelată de peste 22.000 lei și 800 de euro de persoane necunoscute.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2026, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 84 de ani, din comuna Bucium, a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 5 iulie 2026, în jurul orei 17.30, femeia, în vârstă de 84 de ani, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, ar fi fost contactată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei și i-ar fi spus că a fost implicat într-un accident rutier și, în prezent, se află internat într-un spital, urmând să fie transferat în Austria pentru a fi operat.

Ulterior, la telefon ar fi intervenit un alt bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru intervenții chirurgicale necesare fiului ei.

Femeia a dat curs solicitării, iar la domiciliul acesteia, după aproximativ 15-20 de minute, s-a prezentat un bărbat căruia femeia i-a dat suma de 22.700 de lei și 800 de euro.

Când i-a sunat pe nepoata și fiul său, a realizat că a fost indusă în eroare, întrucât fiul ei nu are probleme de sănătate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de secunde

în

6 iulie 2026

De

Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Marți, 7 iulie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii „Șaitrocul – piesă utilizată la spălarea aurului”. Pentru luna iulie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE | Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 iulie 2026

De

Prezența unui URS, semnalată în comuna Berghin: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi Un urs a fost semnalat luni, 6 iulie 2026, în comuna Berghin. Locuitorii din zonă au fost informați cu privire la eveniment printr-un mesaj RO-ALERT. Un echipaj de jandarmi se deplasează […]

Citește mai mult

Curier Județean

Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

6 iulie 2026

De

Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba Compania regională de apă SC APA CTTA SA Alba a făcut, în seara zilei de duminică, 5 iulie 2026, un anunț important privind programul de furnizare a apei potabile în 5 localități […]

Citește mai mult