Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României
Prețul gazelor naturale la hub-ul TTF (benchmark-ul european de referință pentru gazele naturale tranzacționate pe bursă) a crescut cu aproximativ 40% în prima zi după începerea conflictului din Iran, iar principalii factori explicativi sunt legați în special de tensiuni geopolitice și perturbări ale ofertei de energie pe plan global și regional, se arată într-o analiză de marți, 3 martie 2026, a Asociației Energia Inteligentă.
Un atac cu drone atribuit Iranului a lovit instalații majore de gaz lichefiat (LNG) în Qatar (în special complexul Ras Laffan). Qatar, fiind unul dintre principalii exportatori de LNG din lume, a oprit producția de gaze lichefiate după acest atac.
Această oprire a eliminat o parte semnificativă din oferta globală de GNL — resursă esențială pentru Europa, care importă LNG pentru a compensa lipsa de gaz rusesc. Această reducere bruscă a ofertei a alimentat un salt puternic al prețurilor TTF (cu 40%).
Instabilitatea geopolitică a afectat și traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie prin care trec o parte semnificativă din exporturile energetice globale (petrol și LNG).
Oprirea livr[rii de LNG din această zonă cresc costurile și riscurile de livrare, ceea ce pune presiune ascendentă pe piețele energetice.
Chiar înainte de această criză actuală, stocurile de gaze din Europa erau relativ scăzute și piața era tensionată din cauza cererii sezoniere, costurilor de transport și cerințelor de regăsire a stocurilor după iarna trecută.
Astfel, un șoc de ofertă (chiar temporar) generează o reacție disproporționată a prețurilor.
În esență, creșterea de 40% la TTF nu este cauza unui singur factor intern, ci de combinație între o perturbare neașteptată a ofertei la nivel global și emoții pe piață (oamenii se așteaptă la aprovizionare limitată), ceea ce crește presiunea pe prețuri.
Europa este structural mai vulnerabilă la gaz. După reducerea importurilor rusești Europa depinde mult de GNL, fiind în concurență cu Asia pentru aceleași cargouri. Asta face ca orice risc în Orientul Mijlociu să lovescă direct în TTF. Petrolul, în schimb, este deja globalizat și diversificat.
Estimarea viitoarelor evoluții a prețului gazelor naturale pe hub-ul TTF este foarte incertă — dar putem contura câteva scenarii probabile pe termen scurt și mediu bazate pe analize de piață și prognoze publicate recent.
Analistii de piață avertizează că dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă sau escaladează (de ex. blocarea totală și continuă a Strâmtorii Ormuz care afectează aproape 20 % din comerțul global de LNG), prețurile TTF ar putea urca semnificativ peste nivelurile actuale, posibil să fie până în 90 €/MWh în scenarii extreme de perturbare a aprovizionării.
Acest scenariu reflectă o reacție de piață la riscul aprovizionării, nu o predicție „sigură”, precizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
Potrivit acestuia, creșterea prețului gazelor pe TTF afectează România chiar dacă țara produce o parte importantă din gazul consumat intern. Impactul apare prin mai multe canale.
„România produce aproximativ 90% din necesar din producția internă. Restul este importat, iar prețul de import este legat de TTF . Dacă TTF crește, crește și costul gazului de completare.
Prețurile pentru populație sunt plafonate prin schema guvernamentală, deci impactul este zero, atât timp cât cererea de gaze poate fi acoperită de ofertă”, spune Dumitru Chisăliță.
