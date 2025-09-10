Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți

Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, „Masa care Unește”

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia va fi gazda unui eveniment spectaculos. „Masa care Unește” va aduna 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, întinsă pe 2,7 kilometri în șanțurile cetății și realizată din materiale reciclabile, confirmată de Guinness World Records.

Evenimentul vrea să fie un moment de solidaritate, tradiție și promovare a gastronomiei românești.

În acest context, Garda Cetății Alba Carolina și-a schimbat programul și traseul pentru a fi alături de participanți. Sâmbătă, 13 septembrie, garda va defila la ora 12:00 și la ora 16:30, special pentru cei care vor lua parte la masă. În defilare vor fi 21 de soldați și patru călăreți, care vor aduce culoare și spectacol.

Anunțul a fost făcut de Palatul Principilor Transilvaniei și Municipiul Alba Iulia, care au precizat că evenimentul nu este doar o demonstrație de amploare, ci și un moment de comuniune și promovare a valorilor culturale și gastronomice ale României.

