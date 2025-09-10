Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți
Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, „Masa care Unește”
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia va fi gazda unui eveniment spectaculos. „Masa care Unește” va aduna 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, întinsă pe 2,7 kilometri în șanțurile cetății și realizată din materiale reciclabile, confirmată de Guinness World Records.
Evenimentul vrea să fie un moment de solidaritate, tradiție și promovare a gastronomiei românești.
În acest context, Garda Cetății Alba Carolina și-a schimbat programul și traseul pentru a fi alături de participanți. Sâmbătă, 13 septembrie, garda va defila la ora 12:00 și la ora 16:30, special pentru cei care vor lua parte la masă. În defilare vor fi 21 de soldați și patru călăreți, care vor aduce culoare și spectacol.
Anunțul a fost făcut de Palatul Principilor Transilvaniei și Municipiul Alba Iulia, care au precizat că evenimentul nu este doar o demonstrație de amploare, ci și un moment de comuniune și promovare a valorilor culturale și gastronomice ale României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani La Zlatna, un bărbat a fost reținut după ce și-a agresat bunica soției și pe soția sa, care născuse recent. Procurorii au dispus arestul preventiv, iar autoritățile reamintesc că inculpatul este considerat […]
FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital
Coliziune violentă: Un tânăr de 23 de ani decedat, celălalt șofer rănit și transportat la spital pentru îngrijiri Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe Centura de Sud a Timișoarei, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Impactul a […]
VIDEO | „Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial
„Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial „Masa care unește” a fost așezată în Cetatea Alba Carolina, în pregătirea marelui eveniment de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Citește și: VIDEO | 1.500 de europaleți din care va fi construită […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Copiii obezi depășesc numărul celor subponderali: Raportul UNICEF atrage atenția asupra unei tendințe globale alarmante
Mai mulți copii și adolescenți sunt obezi decât subponderali: UNICEF trage un semnal de alarmă la nivel global Obezitatea a...
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026: CINE le poate primi și CUM se depun dosarele până pe 2 octombrie
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026 pentru elevi: Cine are dreptul, ce acte sunt necesare și cum se depun dosarele până...
Știrea Zilei
Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți
Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume,...
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de...
Curier Județean
Comunicat de presă | Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor
Comunicat de presă | Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor Peste...
FOTO | Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE
Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE 21 septembrie 2025 este termenul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...