Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori
Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori
Galele Mamut Folk, programate în 22 și 23 august la Alba Iulia, la Panoramic View, au fost anulate, au anunțat, luni, 17 august 2026, organizatorii.
„Cu regret vă informăm că, în urma interesului extrem de scăzut manifestat de publicul albaiulian față de Galele Mamut Folk 2026, găzduite de Panoramic View, aceste spectacole se anulează.
Persoanele care au achiziționat bilete online vor primi contravaloarea acestora înapoi prin intermediul platformei iabilet.
Mulțumim din suflet tuturor persoanelor care au manifestat interes și susținere față de inițiativa noastră.
Ne înclinăm!
See you soon!”, se arată într-un mesaj publicat în mediul online de reprezentanții Panoramic View.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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